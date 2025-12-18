Awantura o spotkanie z Zełenskim. Jest riposta

W piątek prezydent Ukrainy złoży oficjalną wizytę w Polsce. Wołodymyr Zełenski spotka się m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim.

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki powiedział w czwartek na antenie TVN24, że w składzie polskiej delegacji podczas piątkowego spotkania przywódców Polski i Ukrainy zabraknie przedstawiciela MSZ. – Znowu żaden przedstawiciel rządu do delegacji prezydenta nie jest zaproszony. To absolutnie niezgodne z konstytucją, która wymaga od prezydenta, chcę powiedzieć to bardzo mocno, współpracy z rządem w sprawach międzynarodowych – powiedział wiceszef resortu.

Marcin Bosacki zaznaczył, że spotkania prezydentów odbywają się w cztery oczy, z ewentualnym udziałem tłumaczy. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż w delegacji "zawsze powinien być przedstawiciel MSZ".

Wiceminister podkreślił, że resort spraw zagranicznych przesłał do KPRP kilkustronicowe propozycje tez do rozmowy, do których dołączono materiał informacyjny. Jak zaznaczył, jedną z nich jest jednoznaczne wsparcie dla Kijowa w wojnie z Rosją.

Leśkiewicz: To niepoważne i nieprofesjonalne

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w rozmowie z PAP, że trwają ostatnie przygotowania do oficjalnej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.

– Przygotowując wizytę, jesteśmy na bieżąco w kontakcie z MSZ – powiedział przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.

Zdaniem Leśkiewicza, zarzuty prezentowane przez Bosackiego są "niepoważne i nieprofesjonalne". – Przed ważną dla relacji polsko-ukraińskich wizytą prezydenta Ukrainy próbuje wywołać polityczną awanturę – powiedział rzecznik Karola Nawrockiego.

Jak zaznaczył przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego, agenda planowanego spotkania przywódców Polski i Ukrainy dotyczy takich tematów jak bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne.

