Awantura o spotkanie z Zełenskim. Jest riposta

W piątek prezydent Ukrainy złoży oficjalną wizytę w Polsce. Wołodymyr Zełenski spotka się m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim.
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki powiedział w czwartek na antenie TVN24, że w składzie polskiej delegacji podczas piątkowego spotkania przywódców Polski i Ukrainy zabraknie przedstawiciela MSZ. – Znowu żaden przedstawiciel rządu do delegacji prezydenta nie jest zaproszony. To absolutnie niezgodne z konstytucją, która wymaga od prezydenta, chcę powiedzieć to bardzo mocno, współpracy z rządem w sprawach międzynarodowych – powiedział wiceszef resortu.
Marcin Bosacki zaznaczył, że spotkania prezydentów odbywają się w cztery oczy, z ewentualnym udziałem tłumaczy. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż w delegacji "zawsze powinien być przedstawiciel MSZ".
Wiceminister podkreślił, że resort spraw zagranicznych przesłał do KPRP kilkustronicowe propozycje tez do rozmowy, do których dołączono materiał informacyjny. Jak zaznaczył, jedną z nich jest jednoznaczne wsparcie dla Kijowa w wojnie z Rosją.
Leśkiewicz: To niepoważne i nieprofesjonalne
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w rozmowie z PAP, że trwają ostatnie przygotowania do oficjalnej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.
– Przygotowując wizytę, jesteśmy na bieżąco w kontakcie z MSZ – powiedział przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.
Zdaniem Leśkiewicza, zarzuty prezentowane przez Bosackiego są "niepoważne i nieprofesjonalne". – Przed ważną dla relacji polsko-ukraińskich wizytą prezydenta Ukrainy próbuje wywołać polityczną awanturę – powiedział rzecznik Karola Nawrockiego.
Jak zaznaczył przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego, agenda planowanego spotkania przywódców Polski i Ukrainy dotyczy takich tematów jak bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne.
Czytaj też:
Kosiniak-Kamysz: Współpracownicy prezydenta przekroczyli granice chamstwa i kłamstwaCzytaj też:
"Bardzo ważna osoba" w Sejmie. Nieoficjalne doniesienia ws. wizyty
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.