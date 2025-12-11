Nowa wersja planu Trumpa. Zełenski opisał "kompromisową wizję" USA

Jak przekazał Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, według strony amerykańskiej kompromis w sprawie Donbasu polega na tym, że wojska ukraińskie wycofają się z kontrolowanych wciąż terytoriów obwodu donieckiego, a wojska rosyjskie tam nie wkroczą.

Zaznaczył, że w ramach negocjacji pokojowych kwestia terytorialna nadal pozostaje nierozwiązana i na razie trudno powiedzieć, "jakie ostatecznie będą dokumenty". Podkreślił, że Rosja chce przejąć kontrolę nad całym Donbasem, a Ukraina tego "nie akceptuje".

Jak tłumaczył Zełenski, w nowym planie USA "wojska ukraińskie wycofują się z terytorium obwodu donieckiego, a kompromis wydaje się polegać na tym, że wojska rosyjskie nie wkroczą na ten teren".

– (Amerykanie) nie wiedzą, kto będzie rządził tym terytorium, które już nazywają "wolną strefą ekonomiczną" lub "strefą zdemilitaryzowaną". Tak mniej więcej wygląda obecnie kompromisowa wizja USA – wskazał.

Podkreślił, że Ukraina może nie zaakceptować takiej propozycji, ponieważ "kiedy mówicie nam o kompromisie, musicie dać nam uczciwy kompromis". Zaznaczył również, że naród ukraiński powinien wypowiedzieć się w kwestii terytoriów – w formie wyborów lub w referendum.

Wojna na Ukrainie. Rosja powoli, ale posuwa się naprzód

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) podał w tym tygodniu, że od początku 2025 r. wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad 4669 km2 terytorium Ukrainy, co stanowi 0,77 proc. całkowitej powierzchni kraju (łącznie 603 628 km2). Tegoroczne zdobycze rosyjskie oznaczają wzrost o 22 proc. w porównaniu z rokiem 2024, kiedy wojska Putina zajęły 3734 km2 terytorium Ukrainy.

Według agencji prasowych Reuters i AFP, Rosja kontroluje obecnie prawie 20 proc. terytorium Ukrainy (120 tys. km2), w tym Krym, który zaanektowała w 2014 r., Ługańsk, ponad 80 proc. obwodu donieckiego, ok. 75 proc. terytorium Chersońszczyzny i Zaporoża oraz niewielkie obszary obwodów charkowskiego, sumskiego, mikołajowskiego i dniepropietrowskiego.

Putin zapowiedział na początku grudnia, że niezależnie od tego, co się wydarzy, Rosja prędzej czy później "wyzwoli" Donbas i "Noworosję", jak Kreml nazywa południowo-wschodnie obwody Ukrainy.

Według AFP, jeśli plan pokojowy Donalda Trumpa dla Ukrainy wejdzie w życie, Rosja bez walki zyska terytorium o powierzchni ok. 2300 km2 – niemal tyle, co Luksemburg (2590 km2), najbogatszy kraj UE.

