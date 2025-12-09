Plan pokojowy dla Ukrainy. Zełenski: Jesteśmy gotowi

W poniedziałek w Londynie odbyło się spotkanie premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Friedricha Merza oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Pałac Elizejski oświadczył, że szczyt europejskich liderów z udziałem ukraińskiego przywódcy "pozwolił na kontynuację wspólnej pracy nad planem pokojowym Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy". Strona francuska przypomniała, że celem tej współpracy jest uzupełnienie amerykańskiego projektu o wkład państw europejskich, "w ścisłej koordynacji" z Kijowem.

Plan pokojowy. Zełenski ogłasza: Jesteśmy gotowi

We wtorek Wołodymyr Zełenski poinformował, że strona ukraińska przekaże Stanom Zjednoczonym zaktualizowany plan pokojowy.

"Bardzo aktywnie pracujemy nad wszystkimi elementami potencjalnych działań zmierzających do zakończenia wojny. Komponenty ukraiński i europejski są teraz bardziej rozwinięte i jesteśmy gotowi przedstawić je naszym partnerom w USA. Wraz ze stroną amerykańską spodziewamy się, że potencjalne działania zostaną jak najszybciej zrealizowane" – przekazał w mediach społecznościowych ukraiński przywódca.

"Zależy nam na prawdziwym pokoju i pozostajemy w stałym kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi. Jak słusznie zauważają nasi partnerzy w zespołach negocjacyjnych, wszystko zależy od tego, czy Rosja będzie gotowa podjąć skuteczne kroki w celu powstrzymania rozlewu krwi i zapobieżenia ponownemu wybuchowi wojny. W najbliższej przyszłości będziemy gotowi przesłać doprecyzowane dokumenty Stanom Zjednoczonym. Chwała Ukrainie!" – dodał.

W przeprowadzonym w poniedziałek wywiadzie dla portalu Politico prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Zełenski "musi zacząć akceptować" propozycje pokojowe, bo przegrywa wojnę. Dodał także, że Ukraina powinna przeprowadzić wybory prezydenckie, inaczej może przestać być państwem demokratycznym.

