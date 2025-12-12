Arłukowicz: Dobrze oceniam rząd. Jest potrzebny

W sobotę mijają dwa lata od powołania koalicyjnego rządu KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, na czele którego stanął premier Donald Tusk. Część polityków koalicji zdobyła się na podsumowanie tego okresu. Jednym z nich był Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący KO. Jego zdaniem, okres rządów koalicji to dobry okres dla Polski i Polaków.

– Dobrze oceniam. Uważam, że ten rząd jest potrzebny i na ten rząd Polacy czekali dość długo, bo osiem trudnych lat rządów PiS-u. Zawsze można coś zrobić lepiej. No nie ma ludzi idealnych, nie ma rządów idealnych, nie ma lekarzy idealnych, nie ma szewców idealnych. No nikt z nas nie jest idealny– powiedział na antenie Polsatu News.

Europoseł przyznał, że zna wyniki badań społecznych, które pokazują, że większość Polaków jest niezadowolona z rządów Donalda Tuska. Arłukowicz uważa jednak, że to normalna sytuacja, ponieważ "zawsze będzie tak, że jak się podejmuje decyzje, wzbudzają one różne emocje".

– Dość uważnie śledzę wszystkie sondaże, analizy, oceny, zarówno dziennikarzy, jak i opinii publicznej, ale też na ulicy zwyczajnie po prostu na co dzień rozmawiam z ludźmi (...) Każdy ma prawo mieć opinię i ja to szanuję i oczywiście analizuję, biorę to bardzo poważnie pod uwagę. Ale nie jest tak, że sondaże spędzają mi sen z oczu – powiedział.

– Myślę, że dość kluczową rolę w pracach każdego rządu odgrywa komunikacja i tutaj położyłbym pewnie jakiś nacisk, choć uważam, że w ostatnim czasie ona znacząco się też poprawiła – dodał.

Polacy ocenili rząd Tuska

Na półmetku rządów Donalda Tuska większość respondentów w sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" raczej negatywnie ocenia jego dwa lata w roli premiera. Dokładnie 44,1 proc. ankietowanych uważa, że Donald Tusk sprawował władzę poniżej oczekiwań. Przy czym aż 30,9 proc. zdecydowanie gorzej, a 13,2 proc. raczej gorzej. 29,5 proc. uważa, że rządził zgodnie z ich oczekiwaniami — cytuje gazeta wyniki badania.

Jedynie 18,9 proc. ankietowanych twierdzi, że premier sprawdził się raczej lepiej, niż się spodziewali, a 6,3 proc. — że zdecydowanie lepiej.

