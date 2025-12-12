Ksiądz podejrzany o przestępstwa seksualne. Jest reakcja diecezji

Ks. Waldemar P., podejrzany o przestępstwa seksualne, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, a śledczy zidentyfikowali już cztery osoby pokrzywdzone. Kuria zapewnia o "zdecydowanym braku zgody na jakąkolwiek krzywdę" i pełnej współpracy z organami ścigania. Rzecznik zapewnił, że "Osoby pokrzywdzone i ich najbliżsi otrzymali i otrzymają wsparcie w dialogu z ich potrzebami i oczekiwaniami”.

Decyzja o zastosowaniu wobec księdza środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania zapadła po zażaleniu prokuratury na wcześniejsze postanowienie sądu niższej instancji, który początkowo nie widział takiej konieczności.

Rzecznik Diecezji Pelplińskiej opublikował komunikat, w którym wskazuje, że już 14 sierpnia 2024 roku, po zgłoszeniu się osoby pokrzywdzonej do delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, kuria złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach. Wówczas jednak śledczy odmówili wszczęcia postępowania.

Przełom nastąpił blisko rok później. 24 lipca 2025 roku delegat złożył kolejne zawiadomienie – tym razem dotyczące innej osoby pokrzywdzonej – do Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim. Właśnie to zgłoszenie doprowadziło do postawienia zarzutów.

Rzecznik diecezji w oświadczeniu podkreślił: "Diecezja Pelplińska wyraża zdecydowany brak zgody na jakąkolwiek krzywdę, a zwłaszcza na wykorzystanie małoletnich. Osoby pokrzywdzone i ich najbliżsi otrzymali i otrzymają wsparcie w dialogu z ich potrzebami i oczekiwaniami”.

Jednocześnie kuria zadeklarowała ścisłą współpracę z organami ścigania w celu dotarcia do prawdy, szanując przy tym prawo podejrzanego do obrony i domniemanie niewinności do czasu wyroku.

Czworo pokrzywdzonych

Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku dotyczy wieloletnich przestępstw. Według ustaleń, proceder mógł trwać od 2004 do 2024 roku w różnych miejscowościach województwa pomorskiego.

Kluczowym dowodem w sprawie okazała się analiza sprzętu elektronicznego duchownego. Biegli wyodrębnili korespondencję z lat 2019–2024, która zawierała wiadomości o charakterze intymnym, wymieniane zarówno z osobami małoletnimi, jak i dorosłymi mężczyznami.

Na obecnym etapie śledztwa ustalono cztery osoby pokrzywdzone. Księdzu zarzuca się doprowadzanie małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym oraz wykorzystywanie stosunku zależności.

Prokuratura nie wyklucza, że liczba pokrzywdzonych może wzrosnąć i apeluje do osób posiadających wiedzę na temat działalności księdza o kontakt. Duchowny już wcześniej został odsunięty od posługi duszpasterskiej.

Wszyscy, którzy doświadczyli przemocy seksualnej ze strony duchownych i potrzebują wsparcia psychologicznego, mogą uzyskać pomoc dzięki Inicjatywie Zranieni w Kościele. W każdy wtorek czekają psychoterapeuci dyżurujący pod numerem 800 280 900. Dyżury trwają od 19.00 do 22.00. Można również uzyskać informacje i wsparcie w sprawie zawiadomienia o krzywdzie czy kontakt z kompetentnym duchownym.

