Biskupi na Haiti ostrzegają przed dalszą przemocą i chaosem

W orędziu na święta Bożego Narodzenia zwierzchnicy Kościoła w tym ogarniętym kryzysem karaibskim kraju podkreślili potrzebę pozytywnych zmian i wezwali wszystkie grupy społeczeństwa do skupienia się na dobru wspólnym i odłożenia na bok interesów partyjnych. Ostrzegli też przed dalszym chaosem po zakończeniu kadencji Tymczasowej Rady Prezydenckiej (CPT) 7 lutego i wezwali wszystkich polityków do działania zgodnie z konstytucją, poinformował portal Vatican News.

Przemoc na Haiti

Haiti od lat przeżywa poważny kryzys polityczny i humanitarny, najwięcej do powiedzenia w kraju mają gangi przestępcze. W związku z zaplanowanymi na marzec wyborami biskupi zaapelowali o zapewnienie bezpiecznego środowiska, gwarantującego, że wybory będą demokratyczne, inkluzywne i przejrzyste. O stworzenie niezbędnych warunków zaapelowali też do środowisk krajowych i międzynarodowych. Podkreślili, że przyszłe władze Haiti powinny wykazywać się uczciwością, przeciwstawiać się korupcji i angażować się w dobro wspólne.

Tymczasem Gabriele Regio z włoskiej organizacji pozarządowej AVSI w wywiadzie dla Radia Watykańskiego wyraził wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia demokratycznych wyborów w obecnych warunkach. Stwierdził, że brakuje niezbędnej stabilności. Regio pokłada nadzieję w zwiększeniu liczebności wojsk ONZ w kraju, co zatwierdziła niedawno Rada Bezpieczeństwa ONZ. Obecną wielonarodową misję ochronną pod dowództwem Kenii, której mandat wygasł w październiku, ma zastąpić nowa, licząca około 5500 żołnierzy, którzy będą działać jako "siły zwalczające bandy”.

– W dłuższej perspektywie Haiti potrzebuje międzynarodowego wsparcia dla instytucjonalnego rozwoju nowego rządu oraz do tworzenia długoterminowych programów rozwoju państwa – powiedział Regio i zaapelował o większe zainteresowanie międzynarodowe sytuacją Haiti. Argumentował, że potrzebna jest długoterminowa wizja, ponieważ nowemu prezydentowi trudno będzie w nadchodzących latach rozwiązać samodzielnie wszystkie problemy.

AVSI jest organizacją pozarządową non-profit; została założona we Włoszech w latach 70. XX wieku przez ruch katolicki "Comunione e Liberazione”. Od 1999 roku organizacja prowadzi programy pomocowe na Haiti dla ofiar przemocy, kobiet i dzieci, a także wspiera rozwój rolnictwa.

