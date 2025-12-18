"Co się dzieje?". Musk znów napisał o Polsce

Profil Wall Street Mav na platformie X opublikował dane, które pokazują, że wskaźnik dotyczący liczby gwałtów na 100 tys. mieszkańców jest w Polsce nieporównywalnie niższy niż w innych krajach Europy. W Polsce wskaźnik ten wynosi 1,3, podczas gdy w Anglii jest to 117,2, w Szwecji – 84,4, we Francji – 62,7, w Norwegii – 42,1, zaś w Austrii – 25,5.

"Co się dzieje w Polsce?" – zapytano. Odpowiedzi udzielił miliarder Elon Musk. "Polska nie pozwoliła na niekontrolowaną imigrację" – napisał właściciel SpaceX, Tesli i platformy X.

twitter

Elon Musk komentuje sytuację w Polsce

Kilka dni temu Musk udostępnił wpis, który dotyczył niskiej dzietności w naszym kraju. "Wskaźnik dzietności w Polsce gwałtownie spadł, osiągając poziom około 1,1 dziecka na kobietę, jeden z najniższych w Europie, i oczekuje się, że spadnie jeszcze bardziej do około 1,05. Cywilizacja zanika. Obudźcie się, zanim będzie za późno" – napisał na X użytkownik DogeDesigner. "Spadek populacji przyspiesza" – skomentował miliarder Elon Musk.

Z danych opublikowanych w listopadzie przez GUS wynika, że współczynnik dzietności w ubiegłym roku wyniósł zaledwie 1,099. Współczynnik dzietności to przeciętna liczba dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat), przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym roku.

Wskaźnik dzietności pozwala ocenić, czy następuje prosta zastępowalność pokoleń. Za taki poziom uznaje się około 2,1 dziecka na kobietę. W takiej sytuacji liczba ludności w długim okresie powinna pozostawać stabilna (nie uwzględniając migracji). Współczynnik poniżej tego poziomu oznacza, że populacja będzie się stopniowo zmniejszać i starzeć.

Z danych GUS wynika także, że Polska ma ujemny przyrost naturalny. Wynosi on -4,17.

Czytaj też:

Musk zażartował z Tuska. Napisał o "biurokratycznym potworze"