Tunel pod Cieśniną Beringa?
Opinie
Przedstawiona przez Rosję propozycja budowy tunelu łączącego Alaskę z Syberią jest co najwyżej zagrywką negocjacyjną, ale ewentualna realizacja projektu mogłaby doprowadzić do rewolucyjnych zmian

Wpaździerniku Władimir Putin miał się spotkać z Donaldem Trumpem w Budapeszcie, a osiągnięcie porozumienia wydawało się na wyciągnięcie ręki. Przy tej okazji strona rosyjska postanowiła zastosować pewien fortel, który pomimo fiaska negocjacji nadal zachowuje pewną żywotność.

OFERTA DLA ELONA

Rosja zdaje sobie sprawę, że po drugiej stronie Pacyfiku rządy sprawuje przede wszystkim biznesmen, który na dodatek ma w swoim otoczeniu wielu innych pazernych biznesmenów. Dlatego właśnie szef rosyjskiego państwowego funduszu majątkowego, Kiriłł Dmitriew, zaproponował, aby Rosja uzyskała ze Stanami Zjednoczonymi bezpośrednie połączenie poprzez specjalny tunel zbudowany pod Cieśniną Beringa.

Na pierwszy rzut oka propozycja ta brzmi dość fantastycznie.

