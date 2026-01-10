Poświąteczne wymazywanie

#WARTO Jeszcze w domach stoją choinki, śpiewamy kolędy, przez ulice polskich miast przechodzą liczne orszaki Trzech Króli,
Tymczasem władza, jakby zawstydzona coroczną, tak powszechną eksplozją wstecznictwa, robi wszystko, by szybko zapomnieć, że Polska jest ciągle krajem chrześcijańskim. Koalicja krok po kroku, prawnie i bezprawiem, realizuje antychrześcijańską rewoltę.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
