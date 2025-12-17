USA grożą UE. "Środki odwetowe"

Komisja Europejska nałożyła w grudniu karę w wysokości 120 mln euro na platformę X Elona Muska. Powodem jest złamanie unijnych przepisów cyfrowych. Portal X, wcześniej występujący pod nazwą Twitter, ma zapłacić karę za "wprowadzający w błąd" system przyznawania oznaczeń autentyczności, czyli niebieskiej odznaki przy nazwie użytkownika. Przed przejęciem serwisu przez południowoafrykańskiego miliardera funkcja służyła do weryfikacji tego, że dany użytkownik jest tym, za kogo się podaje. Obecnie oznaczenie można po prostu kupić, co otwiera pole dla oszustów i propagandystów.

Na tym nie koniec zarzutów ze strony Brukseli. Drugim zastrzeżeniem Komisji Europejskiej wobec firmy Muska jest brak przejrzystości bibliotek reklamowych, co utrudnia dziennikarzom i badaczom analizę możliwych manipulacji, kontrolę reklam politycznych, a także wyłapywanie przykładów dezinformacji czy też udowodnienie tzw. mikrotargetowania.

Trzecim zarzutem Komisji Europejskiej jest fakt, iż platforma X nie udostępniła publicznych danych dla analityków mediów i rynku.

USA reagują na działania Brukseli

Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych opublikowało na portalu X oświadczenie, w którym zapowiedziało, że na europejskie firmy działające na terytorium USA mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty a nawet nakazy ograniczenia transakcji na amerykańskim rynku.

"Unia Europejska i niektóre państwa członkowskie UE nadal prowadzą dyskryminacyjne i nękające procesy sądowe, nakładają podatki, grzywny i wydają dyrektywy przeciwko amerykańskim dostawcom usług" – czytamy w komunikacie Biura Przedstawiciela Handlowego USA.

Organ już zapowiedział, że jeśli Bruksela nie złagodzi polityki wobec amerykańskich przedsiębiorstw, Waszyngton podejmie środki odwetowe.

Biały Dom podał nazwy firm

"Stany Zjednoczone nie będą miały innego wyboru, jak tylko zacząć używać wszelkich dostępnych im narzędzi, aby przeciwdziałać tym nierozsądnym działaniom. W razie konieczności podjęcia działań zaradczych prawo amerykańskie zezwala między innymi na naliczanie opłat lub ograniczanie usług zagranicznych" – podkreśla Biuro.

Organ wskazał jednocześnie europejskie firmy, które w pierwszej kolejności mogą zostać objęte środkami odwetowymi. Do "największych dostawców usług w UE, którzy dotychczas korzystali z tego szerokiego dostępu do rynku" Biały Dom zalicza korporacje: Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistra, Publicis, SAP, Siemens i Spotify.

