Konflikt w PiS: Ważny apel Morawieckiego. "Codziennie jedna bitwa"

"Zjednoczeni wygrywamy – podzieleni przegrywamy. To lekcja z historii Polski, której niektórzy jeszcze nie przerobili" – napisał w środę na platformie X były premier Mateusz Morawiecki. W najnowszym wpisie polityk powraca do trawiącego Prawo i Sprawiedliwość konfliktu i kreśli sposób na jego wygaszenie.

Konflikt w PiS. Morawiecki wzywa do jedności

Morawiecki przypomniał rok 2019, kiedy PiS jako wielka, zjednoczona i szeroka formacja prawicowa, łącząca ze sobą wiele nurtów myślenia o Polsce i jej przyszłości wygrało wybory na historycznie wysokim poziomie.

"Dlaczego? Bo połączyliśmy nowoczesną wizję rozwoju, szeroko zakrojoną politykę społeczną i ochronę tradycyjnych polskich wartości w jeden program – Polski jako solidarnego, opiekuńczego państwa dobrobytu" – wskazał były premier, podkreślając że realna oferta dla Polaków i ciężka praca tysięcy działaczy PiS przyniosła zwycięstwo partii, a naszemu krajowi bezprecedensowy, historyczny skok cywilizacyjny, o którym z uznaniem mówi dziś cały świat.

Według Morawieckiego, nie był to przypadek, ale konsekwencja realizacji wyznaczonej strategii, która przyniosła wszystkim sukces. Dziś, zdaniem byłego premiera, do strategii tej należy powrócić. Jej fundamentem, jak podkreślił, jest jedność. "Rozumiem, że jedność nie oznacza milczenia i akceptacji wszystkich przez wszystkich. Jedność oznacza uczciwą debatę, a nie marginalizowanie 90% środowiska i licytowanie się na radykalizm" – podkreślił polityk.

Morawiecki: Walczmy ze szkodliwym rządem. Nie walczmy ze sobą

"Tak jak zrobił to kiedyś prezydent USA Ronald Reagan i zmienił na zawsze amerykańską politykę, a przy okazji – walnie przyczynił się do upadku imperium zła, czyli ZSRR. Dziś, żeby pokonać wspólnych wrogów – tych krajowych, politycznych – i tych zewnętrznych, którzy zagrażają nam wojną, musimy się zjednoczyć" – czytamy.

Dalej Morawiecki wezwał do walki ze szkodliwym dla Polski rządem, z centralistycznymi zapędami Brukseli. "Walczmy ze szkodliwą ideologią zielonego ładu. Walczmy z paktem migracyjnym. Walczmy o bezpieczne, szczelne granice. Walczmy z deficytem budżetowym. Walczmy o lepszą ochronę zdrowia" – wymieniał polityk. "Nie walczmy z polską prawicą. Nie walczmy ze sobą. Walczmy dla Polski. Codziennie jedna bitwa. Aż do zwycięstwa!" – zaapelował, kończąc swój wpis były premier.

