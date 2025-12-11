W piątek pilne posiedzenie władz PiS. "To wygląda na wojnę"

Prezes Jarosław Kaczyński zwołał posiedzenie władz, które ma zakończyć medialne dyskusje i skupić się na programie partii. "Konflikt pomiędzy byłym premierem Mateuszem Morawieckim i Zbigniewem Ziobro nie jest w PiS niczym nowym. Nowa jest liczba czołowych polityków tej partii zaangażowana w wewnętrzną rywalizację, nowa jest tez forma dyskusji. Publiczna, pełna złośliwości, deprecjonowania partyjnych kolegów, a nawet ośmieszania ich w mediach" – opisuje "Super Express".

– Samo zjawisko nie jest nowe, ale jego skala postępuje. To już nie wygląda na partyjną debatę, ale na wojnę i zdają sobie z niej sprawę nasi wyborcy – mówi polityk PiS. Na piątek na godz. 15 zwołano prezydium Komitetu Politycznego partii. Najważniejsi działacze zjadą się na Nowogrodzką. – To kwestia wyjaśnienia pewnych spraw, które wypłynęły w ostatnim czasie do mediów czy również pewnych dyskusji publicznych. Myślę, że wszyscy będą zmierzali do wygaszania tych dyskusji publicznych i skupić na dyskusjach merytorycznych, programowych – wyjaśnia rzecznik Rafał Bochenek.

"Rola Kaczyńskiego najistotniejsza"

Michał Dworczyk, bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, mówi: – Obecne napięcia nie wpływają dobrze na sytuację partii. Zamiast zajmować przygotowywaniem propozycji programowych, którymi możemy przyciągać do siebie Polaków, to zajmujemy się sami sobą. Jak to jest oceniane pokazują sondaże. Mam nadzieję, że wszystkich nas będzie stać na refleksję. Prezes Jarosław Kaczyński łączy bardzo szerokie środowisko z którego zbudowany jest PiS. W sytuacjach napięć jego rola jest najistotniejsza.

Z kolei Patryk Jaki postrzegany jako poplecznik Zbigniewa Ziobry ocenia: – Po raz kolejny będziemy pracowali nad tym aby wrócić do władzy. Nasza partia jest żywa i ścierają się tu różne poglądy, rzeczywiście dyskutuje się o programie. Prezes Jarosław Kaczyński jest liderem naszego ugrupowania, wielokrotnie już wyprowadzał je do zwycięstw i wierzę, że teraz będzie tak samo.

