Dobrosz-Oracz kontra senator PiS. "Wykonałem telefon do pani redaktor"

W Sejmie doszło do niecodziennego incydentu. Senator PiS próbował wyłączyć mikrofon dziennikarce TVP Info Justynie Dobrosz-Oracz.

Reporterka zapytała polityka Prawa i Sprawiedliwości o "prorosyjską narrację" prezydenta USA Donalda Trumpa. – Nie rozumiem, dlaczego PiS nie może Donaldowi Tuskowi wybaczyć spotkania 15 lat temu, gdy nie było wojny, a teraz, kiedy jest reset Trumpa z Putinem, to mówicie "okej" – grzmiała Dobrosz-Oracz.

Starcie dziennikarki TVP z senatorem PiS. "Wyłączę pani ten mikrofon"

– Donald Trump powiedział w rozmowie z Angelą Merkel, że jeżeli Unia Europejska, również Niemcy oczekują tego, że będą gwarancje bezpieczeństwa dla Europy, to muszą więcej wydawać na armię – przekonywał Skurkiewicz. – Angela Merkel już dawno nie rządzi – wtrąciła dziennikarka. – Niech pani się nie zachowuje jakby pani miała orzeszek w głowie, a nie mózg – powiedział senator.

Po chwili wyciągnął rękę w kierunku mikroportu dziennikarki, przypiętego do kurtki. – Wyłączę pani ten mikrofon – stwierdził. – Proszę mnie nie dotykać. Proszę nie naruszać mojej nietykalności osobistej – zareagowała Dobrosz-Oracz. – O matko, pani przegina teraz – odpowiedział Skurkiewicz. – Nie, to pan przegiął — zakończyła rozmowę reporterka TVP Info. – No, to cześć! – rzucił w jej stronę polityk PiS.

Jest komentarz Skurkiewicza. "Dzisiaj rano dzwoniłem"

Sytuacja wywołała burzę w mediach społecznościowych. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza poinformował, że skieruje zawiadomienie do Komisji Etyki Poselskiej "w sprawie skandalicznego zachowania W. Skurkiewicza". "Nie ma zgody na takie chamstwo" – stwierdził.

Tymczasem w rozmowie z Onetem senator PiS przekazał, że próbował skontaktować się z Justyną Dobrosz-Oracz. – Wykonałem telefon do pani redaktor, nie odebrała, więc czekam, że będzie możliwość nawiązania kontaktu. Dzisiaj rano dzwoniłem. Będę w Sejmie, to będę z panią redaktor rozmawiać – oznajmił.

Zapytany o wyjaśnienie swojego zachowania, Skurkiewicz stwierdził, że "mógłby to zrobić, ale pod warunkiem odsłuchania całej, 20-minutowej rozmowy z dziennikarką". Zapytany o szczegóły, odparł: – Zostawmy to. Wszystko już wyjaśniłem.

