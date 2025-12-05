KE ukarała platformę Muska. X musi zapłacić

Portal X, wcześniej występujący pod nazwą Twitter, ma zapłacić karę za "wprowadzający w błąd" system przyznawania oznaczeń autentyczności, czyli niebieskiej odznaki przy nazwie użytkownika. Przed przejęciem serwisu przez południowoafrykańskiego miliardera funkcja służyła do weryfikacji tego, że dany użytkownik jest tym, za kogo się podaje. Obecnie oznaczenie można po prostu kupić, co otwiera pole dla oszustów i propagandystów.

Na tym nie koniec zarzutów ze strony Brukseli. Drugim zastrzeżeniem Komisji Europejskiej wobec firmy Muska jest brak przejrzystości bibliotek reklamowych, co utrudnia dziennikarzom i badaczom analizę możliwych manipulacji, kontrolę reklam politycznych, a także wyłapywanie przykładów dezinformacji czy też udowodnienie tzw. mikro-targetowania.

Trzecim zarzutem Komisji Europejskiej jest fakt, iż platforma X nie udostępniła publicznych danych dla analityków mediów i rynku.

Tyle musi zapłacić Brukseli firma Muska

Kara wynosi 120 mln euro. Firma Muska ma teraz 60 dni na poinformowanie Brukseli o środkach, jakie zamierza podjąć, aby zakończyć łamanie art. 25 (1) DSA, czyli przepisu dotyczącego wprowadzania w błąd za pomocą niebieskich znaczników.

"Na przygotowanie działań mających zmienić zasady dotyczące biblioteki reklam i dostępu do danych dla badaczy platforma ma trochę więcej czasu – 90 dni. Unijna Rada ds. Usług Cyfrowych będzie miała miesiąc na reakcję po tym, jak X przyśle swoje propozycje, zaś Komisja będzie miała kolejny miesiąc na wydanie decyzji" – podaje serwis dw.com.

Jeśli platforma X nie zastosuje się do decyzji Komisji Europejskiej, mogą jej grozić kolejne kary. Na tym nie koniec tarć na linii Elon Musk – Bruksela. Jak przypomina Deutsche Welle, wciąż nierozstrzygnięte pozostają sprawy dotyczące tego, jak X przeciwdziała rozprzestrzenianiu się nielegalnych treści i manipulacji informacjami. Warto zaznaczyć, że wspomniane postępowanie trwa od 18 grudnia 2023 r.

Czytaj też:

Nietypowa propozycja Kremla dla Elona Muska. "Ma połączyć Rosję i USA"Czytaj też:

Pierwsze spotkanie Trumpa z Muskiem od miesięcy. Kamery wszystko uchwyciły