Pierwsze spotkanie Trumpa z Muskiem od miesięcy. Kamery wszystko uchwyciły

W niedzielę na stadionie w Glendale w stanie Arizona odbyła się uroczystość ku czci Charliego Kirka. Według lokalnej policji uczestniczyło w nich ok. 100 tys. osób. Na początku odśpiewano hymn narodowy USA. Głos zabrali ważni politycy, w tym prezydent Donald Trump, w tym wiceprezydent Vance i sekretarz Marco Rubio.

Na miejscu był jednak obecny również Elon Musk, który od wielu miesięcy jest w ostrym konflikcie z Trumpem. Kamery uchwyciły, jak mężczyźni podali sobie dłonie i wymienili kilka zdań. "Trump rozmawiał z Muskiem w sposób, który wydawał się przyjazny" – wskazała agencja AFP.

twitter

Zarówno Musk jak i Biały Dom opublikowali w serwisie X zdjęcia ze spotkania.

twittertwitter

Do obu wpisów dołączono krótki komentarz "Dla Charliego".

Poruszające przemówienie Trumpa

Głos w trakcie uroczystości zabrał również prezydent USA. Zwracając się do wdowy po Kirku, Eriki, Trump zaoferował pocieszenie w imieniu narodu. – Dzisiaj cały naród owija swoje kochające ramiona wokół ciebie i twoich pięknych dzieci – powiedział. – Ślubujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wasze dzieci dorastały w kraju, w którym ich ojciec jest czczony i szanowany jako wielki amerykański bohater – powiedział Trump.

Prezydent rozmawiał także z rodzicami i rodziną Kirka, zaznaczając, że żalu, który odczuwa żadne słowa nie są w stanie wypełnić. – Twój syn w ciągu swoich 31 krótkich lat przyniósł na ten świat więcej dobra i miłości, niż większość ludzi jest w stanie przynieść w ciągu życia – mówił włodarz Białego Domu.

Trump przypomniał kilka faktów z życia Kirka. Powiedział m.in., że w 2012 roku, tuż po ukończeniu szkoły średniej, mając na koncie 1800 dolarów, Kirk założył Turning Point USA – organizację [przypomnijmy – red.], która stała się później bardzo ważnym elementem młodzieżowego ruchu MAGA.

Czytaj też:

Poruszające słowa wdowy po Charliem Kirku: Wybaczam mordercy. Chrystus by tak uczyniłCzytaj też:

Charlie Kirk miał być "o krok” od przejścia na katolicyzm