Charlie Kirk miał być "o krok” od przejścia na katolicyzm

Robert Brennan to pisarz z Los Angeles i brat biskupa Fresno w Kalifornii Josepha Brennana. W artykule opublikowanym 18 września w gazecie archidiecezji Los Angeles "Angelus” napisał, że Kirk miał "osobistą rozmowę” z biskupem na około tydzień przed zamachem na jego życie, na Uniwersytecie Utah Valley 10 września. Brennan powiedział, że biskup Joseph dał mu pozwolenie na opublikowanie tej historii. Charlie Kirk rozmawiał z duchownym podczas śniadania modlitewnego w Visalia. Mężczyzna "opowiedział biskupowi o swojej katolickiej żonie i dzieciach oraz o tym, jak chodził z nimi na Mszę św”..

Kirk chciał przejść na katolicyzm

Kirk potwierdził "spekulacje” na temat swojego ewentualnego zainteresowania przejściem na katolicyzm, a biskupowi Brennanowi miał powiedzieć: "Jestem o krok” od konwersji. W swoim artykule w gazecie Angelus Robert Brennan zwrócił uwagę na niedawny filmik nakręcony przez Kirka, w którym potwierdził on pewne "poważne rozbieżności” z katolicyzmem, ale stwierdził, że protestanci "nie doceniają” Matki Bożej. – Nie mówimy wystarczająco dużo o Maryi. Nie czcimy jej wystarczająco – powiedział Kirk, argumentując, że Maryja jest "rozwiązaniem” dla "toksycznego feminizmu” w Stanach Zjednoczonych.

"Jakże trafne było ostatnie wideo Charliego Kirka poświęcone najwybitniejszej pośredniczce wszechczasów i wszechświata. swój sposób zwracał się do niej, a teraz jestem przekonany, że ona odwdzięcza mu się tym samym” – napisał Robert Brennan w Angelus.

Zabójstwo na uniwersytecie

Kirk został śmiertelnie postrzelony podczas odpowiadania na pytania publiczności podczas wizyty na Uniwersytecie Utah Valley w ramach swojej trasy "American Comeback Tour”. Pozostawił żonę Erikę, trzyletnią córkę i rocznego syna.

W ciągu kilku dni od śmierci Kirka do chóru głosów opłakujących jego śmierć dołączyli wybitni katolicy z całego świata. Kardynał Gerhard Ludwig Müller nazwał Kirka w tym tygodniu "męczennikiem Jezusa Chrystusa” i potępił "szatańskie świętowanie” jego śmierci przez niektórych jego przeciwników. Kristan Hawkins, prezes Students for Life of America i Students for Life Action oraz bliska przyjaciółka Kirka, powiedziała, że śmierć aktywisty "będzie punktem zwrotnym” dla kraju.

Prezes Heritage Foundation Kevin Roberts powiedział, że działalność Kirka "przywróciła optymizm co do przyszłości Ameryki milionom Amerykanów”.

