Poruszające słowa wdowy po Charliem Kirku: Wybaczam mordercy. Chrystus by tak uczynił

W niedzielę na stadionie w Glendale w stanie Arizona odbyły się uroczystości pogrzebowe Charliego Kirka. Według lokalnej policji uczestniczyło w nich ok. 100 tys. osób. Na początku odśpiewano hymn narodowy USA. Głos zabrali ważni politycy, w tym prezydent Donald Trump, w tym wiceprezydent Vance i sekretarz Marco Rubio.

W najbardziej poruszającym momencie uroczystości Erika Kirk, wdowa po zamordowanym, powiedziała, że wybacza zabójcy męża.

– Mój mąż Charlie chciał ratować młodych mężczyzn — takich właśnie, jak ten, który odebrał mu życie – mówiła ze łzami w oczach.

– Na krzyżu nasz Zbawiciel powiedział: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Ten człowiek, ten młody człowiek. Wybaczam mu – przekazała.

Kobieta podkreśliła, że wybacza mordercy, ponieważ tak uczynił Chrystus i tak uczyniłby Charlie. – Odpowiedzią na nienawiść nie jest nienawiść. Odpowiedź, jaką znamy z Ewangelii, to miłość. Zawsze miłość. Miłość do naszych wrogów i miłość do tych, którzy nas prześladują – dodała.

Po śmierci męża Erika Kirk przejmie kierownictwo nad Turning Point USA, organizacją skupiającą Amerykanach w wieku studenckim.

W swoim wystąpieniu Kirk powiedziała, że jej mąż pragnął dotrzeć do "zagubionych chłopców Zachodu" — młodych mężczyzn, którzy czują, że nie mają kierunku, celu, wiary ani powodu, by żyć i marnują życie. – Charlie chciał im pomóc. Chciał, aby znaleźli dom w Turning Point USA. Kiedy pojawiał się na kampusach, chciał pokazać im lepszą drogę i lepsze życie, które było na wyciągnięcie ręki – mówiła.

Poruszające przemówienie Trumpa

Głos w trakcie uroczystości zabrał również prezydent USA. Zwracając się do wdowy po Kirku, Eriki, Trump zaoferował pocieszenie w imieniu narodu. – Dzisiaj cały naród owija swoje kochające ramiona wokół ciebie i twoich pięknych dzieci – powiedział. – Ślubujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wasze dzieci dorastały w kraju, w którym ich ojciec jest czczony i szanowany jako wielki amerykański bohater – powiedział Trump.

Prezydent rozmawiał także z rodzicami i rodziną Kirka, zaznaczając, że żalu, który odczuwa żadne słowa nie są w stanie wypełnić. – Twój syn w ciągu swoich 31 krótkich lat przyniósł na ten świat więcej dobra i miłości, niż większość ludzi jest w stanie przynieść w ciągu życia – mówił włodarz Białego Domu.

Trump przypomniał kilka faktów z życia Kirka. Powiedział m.in., że w 2012 roku, tuż po ukończeniu szkoły średniej, mając na koncie 1800 dolarów, Kirk założył Turning Point USA – organizację [przypomnijmy – red.], która stała się później bardzo ważnym elementem młodzieżowego ruchu MAGA.

