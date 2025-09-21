O tańcach na grobie Charliego Kirka

PIECZEŃ RZYMSKA | Tragedia w Utah, w której stracił życie prawicowy aktywista, a jego zabójca swoje złamał i może je stracić, ukazała w całej pełni hipokryzję, agresję, intelektualną i moralną pustkę włoskich postępowców. Widok poraża i przeraża.
As lewicowego intelektu, pisarz Roberto Saviano, ma podejrzenia, że za wszystkim stał spisek. Czyj? „W 1933 r. Hitler wykorzystał podpalenie Reichstagu do ataku na opozycję i wprowadzenia nazistowskiej dyktatury. Podobnie teraz może zrobić Trump”.
Adwokatka i znana aktywistka LGBT Cathy La Torre: „Kirk nie tylko bronił prawa do posiadania broni. Stosował narrację toksyczną, faszystowską i nieludzką. Głoszenie takich idei pociąga za sobą konsekwencje. Tworzył klimat, który był jedną z przyczyn tragedii. Jeśli społeczeństwo żywi się nienawiścią i przemocą, to dzieją się właśnie takie rzeczy”. Czyli Charlie Kirk był sam sobie winien i poniósł zasłużoną karę.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.