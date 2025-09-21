O tańcach na grobie Charliego Kirka

As lewicowego intelektu, pisarz Roberto Saviano, ma podejrzenia, że za wszystkim stał spisek. Czyj? „W 1933 r. Hitler wykorzystał podpalenie Reichstagu do ataku na opozycję i wprowadzenia nazistowskiej dyktatury. Podobnie teraz może zrobić Trump”.

Adwokatka i znana aktywistka LGBT Cathy La Torre: „Kirk nie tylko bronił prawa do posiadania broni. Stosował narrację toksyczną, faszystowską i nieludzką. Głoszenie takich idei pociąga za sobą konsekwencje. Tworzył klimat, który był jedną z przyczyn tragedii. Jeśli społeczeństwo żywi się nienawiścią i przemocą, to dzieją się właśnie takie rzeczy”. Czyli Charlie Kirk był sam sobie winien i poniósł zasłużoną karę.