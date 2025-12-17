Dobrzyński był w ORMO. Szłapka: To nie jest coś, co bardzo mocno obciąża

Portal niezalezna.pl poinformował we wtorek, że dotarł do dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących Jacka Dobrzyńskiego. Wynika z nich, że w 1986 r. obecny rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka wstąpił do Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO). Był także członkiem Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP).

Głos w sprawie postanowił zabrać sam zainteresowany. "W latach siedemdziesiątych jako pacholę zostając zuchem, przywdziałem harcerski mundurek z białym pasem, koalicyjką i mankietami. Formacja ta nazywała się MSR, czyli Młodzieżowa Służba Ruchu. Blisko 40 lat temu kontynuując swoje dziecięce zainteresowania zostałem społecznym inspektorem ruchu drogowego. Funkcja ta polegająca wyłącznie na dbaniu o bezpieczeństwo na drogach była w strukturach ówczesnej ochotniczej milicyjnej rezerwy. Wspólnie z kolegami walczyliśmy z piractwem i drogową bandytką, zatrzymywaliśmy siejących śmierć pijanych kierowców, spotykaliśmy się z dziećmi na szkolnych pogadankach, ucząc ich bezpiecznych zachowań na drogach. Swoją pasję rozwijałem dalej, zostając policjantem podlaskiej drogówki. Nigdy tego nie ukrywałem, nikomu krzywdy nie zrobiłem i nie mam powodów do wstydu" – napisał w mediach społecznościowych.

"Jeżeli myślicie, że te plugawe wylewanie na mnie cystern hejtu i pomyj powstrzymają mnie od bieżących aktywności, to jesteście w błędzie. Waszych gróźb się nie ulęknę" – dodał.

Szłapka: To nie jest coś, co bardzo mocno obciąża jego działalność

– Pan rzecznik Dobrzyński odniósł się do tych zarzutów. To nie jest coś, co bardzo mocno obciąża jego działalność. Z tego, co wiem, to pełnił tam [tj. w ORMO – przy. red.] zupełnie nieznaczącą funkcję, o ile w ogóle. Ja tej sprawy dobrze nie znam. Natomiast część mediów zrobiła z tego bardzo poważny hejt. Nie zauważyłem, żeby w tych mediach kiedykolwiek pojawiła się informacja o tym, że na przykład były poseł PiS, prokurator Piotrowicz został odznaczony przez Jaruzelskiego Krzyżem Zasługi albo były wiceminister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego skazywał ludzi za to, że 11 listopada uczestniczyli w akcjach patriotycznych – skomentował na konferencji prasowej rzecznik rządu.

Adam Szłapka podkreślił, że jest "bardzo zadowolony" z pracy Dobrzyńskiego jako rzecznika koordynatora służb specjalnych. – Myślę, że robi kawał dobrej roboty i na pewno tę robotę będzie robił dalej – zaznaczył.

