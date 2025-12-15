Dobrzyński skomentował sprawę Cenckiewicza. "Praktycznie się przyznał"

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" opublikowała informacje z niejawnych dokumentów dotyczących zdrowia Sławomira Cenckiewicza. Wojciech Czuchnowski napisał, że poznał nazwy leków, których przyjmowanie szef BBN rzekomo zataił przed służbami w ankiecie bezpieczeństwa. Po publikacji tej głos zabrał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Dobrzyński o sprawie Cenckiewicza. Pisze o "perfidnym manipulancie"

"Teoretycznie i niepersonalnie – jeżeli ktoś coś zataił i nie podał tego w ankiecie bezpieczeństwa, a później publicznie oskarża służby o wyciek nazw czegoś co przed służbami ukrył i w ogóle w ankiecie nie wpisał to najwyraźniej jest perfidnym manipulantem nakręcającym kłamstwem swoich wyznawców" – napisał Dobrzyński na platformie X.

"Panie Jacku, rzecznikiem Pan jest! Na miłość boską, proszę kont nie mylić!" – skomentował wpis rzecznika poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. "Praktycznie się przyznał" – stwierdził z kolei dziennikarz Wiktor Świetlik.

Krytycznych komentarzy do wpisu Dobrzyńskiego było więcej:

twittertwitter

Cenckiewicz kontra SKW

Przypomnijmy, że w lipcu 2024 r. kierowana przez gen. Jarosława Stróżyka Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa. W czerwcu 2025 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję. Wyrok jest nieprawomocny. Premier Donald Tusk złożył od niego odwołanie.

W październiku "Rzeczpospolita" opisała kulisy cofnięcia Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych. W kontrolnym postępowaniu sprawdzającym wszczętym wobec historyka SKW badała, czy są wątpliwości dotyczące m.in. "uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych". Według kontrwywiadu wojskowego, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zataił konsultacje u specjalisty i przyjmowanie leku działającego na ośrodkowy układ nerwowy. Natomiast sąd uznał, że Cenckiewicz nie zataił informacji w ankiecie bezpieczeństwa, a żaden z przyjmowanych przez niego leków nie był "substancją psychotropową". Do sprawy w poniedziałek powróciła "Gazeta Wyborcza". Publikacja spotkała się ze stanowczą reakcją Naczelnej Izby Lekarskiej.

Czytaj też:

NIL reaguje na publikację nt. Cenckiewicza. Żąda natychmiastowego postępowaniaCzytaj też:

"Wybitne skur*****stwo". Poseł Razem nie wytrzymała po publikacji "GW"Czytaj też:

Będzie postępowanie ws. wycieku danych. Jasna deklaracja ws. publikacji "Wyborczej"