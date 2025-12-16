Student planował zamach na jarmark. KUL reaguje

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Mateusza W., podejrzewanego o przygotowywanie "masowego zamachu" na jednym z jarmarków świątecznych.

Mężczyzna miał planować zamach z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Wcześniej pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. "Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób, a także wsparcie Państwa Islamskiego" – przekazał Jacek Dobrzyński.

Rzecznik KUL: Student został zatrzymany 30 listopada

– 8 grudnia do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dotarło pismo z sądu o tymczasowym aresztowaniu studenta naszej uczelni. Po wpływie dokumentu, student został zawieszony w swoich prawach. Decyzja była natychmiastowa – wskazał rzecznik KUL-u, odnosząc się do sprawy.

Na uczelni sprawą zajmuje się teraz rzecznik dyscyplinarny. – Sprawa po stronie KUL-u została rozstrzygnięta. Nie będę wnikać, dlaczego dzisiaj to ujrzało światło dzienne. Student został zatrzymany 30 listopada, a 2 grudnia została skierowana informacja na KUL. Ubolewamy, że taka sytuacja dotyczy naszego studenta. To student I roku prawa, może nie wsiąkł jeszcze w świat wartości akademickich. Nie zdawał jeszcze żadnego egzaminu. To postępowanie jest godne najwyższego ubolewania, więc pozostaje nam przeprosić – powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Wiadomo, że prokurator przedstawił Mateuszowi W. zarzut dotyczący podejmowania działań przygotowawczych do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, który mógł skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami wielu osób. – Działania te obejmowały gromadzenie informacji o materiałach wybuchowych i metodach ich pozyskania lub wytworzenia, nawiązywanie kontaktów w celu zdobycia takich materiałów, poszukiwanie współpracowników oraz dążenie do uzyskania wsparcia dla planowanego ataku – oznajmiła Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej, cytowana przez RMF FM.

