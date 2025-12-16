Student planował zamach na jarmark. KUL reaguje
Student planował zamach na jarmark. KUL reaguje

Dodano: 
Napis KUL, zdjęcie ilustracyjne
Napis KUL, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Wojciech Pacewicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski wydał oświadczenie ws. studenta, który miał planować zamach na jarmark bożonarodzeniowy.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Mateusza W., podejrzewanego o przygotowywanie "masowego zamachu" na jednym z jarmarków świątecznych.

Mężczyzna miał planować zamach z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Wcześniej pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. "Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób, a także wsparcie Państwa Islamskiego" – przekazał Jacek Dobrzyński.

Rzecznik KUL: Student został zatrzymany 30 listopada

– 8 grudnia do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dotarło pismo z sądu o tymczasowym aresztowaniu studenta naszej uczelni. Po wpływie dokumentu, student został zawieszony w swoich prawach. Decyzja była natychmiastowa – wskazał rzecznik KUL-u, odnosząc się do sprawy.

Na uczelni sprawą zajmuje się teraz rzecznik dyscyplinarny. – Sprawa po stronie KUL-u została rozstrzygnięta. Nie będę wnikać, dlaczego dzisiaj to ujrzało światło dzienne. Student został zatrzymany 30 listopada, a 2 grudnia została skierowana informacja na KUL. Ubolewamy, że taka sytuacja dotyczy naszego studenta. To student I roku prawa, może nie wsiąkł jeszcze w świat wartości akademickich. Nie zdawał jeszcze żadnego egzaminu. To postępowanie jest godne najwyższego ubolewania, więc pozostaje nam przeprosić – powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Wiadomo, że prokurator przedstawił Mateuszowi W. zarzut dotyczący podejmowania działań przygotowawczych do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, który mógł skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami wielu osób. – Działania te obejmowały gromadzenie informacji o materiałach wybuchowych i metodach ich pozyskania lub wytworzenia, nawiązywanie kontaktów w celu zdobycia takich materiałów, poszukiwanie współpracowników oraz dążenie do uzyskania wsparcia dla planowanego ataku – oznajmiła Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej, cytowana przez RMF FM.

Student KUL miał planować zamach na jarmarku. Został zatrzymany przez ABW

Źródło: Onet.pl / X
