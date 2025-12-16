Gadowski: Niemcy zabiorą nam złoto?

Trwa gorączka złota. W czasach, gdy wszystko staje się niepewne, pewny staje się kruszec. Złoto na giełdach bije rekordy. Od kilku dni kurs złota na giełdzie utrzymuje się powyżej 15 600 zł za uncję i nie wygląda na to, żeby miała nastąpić w głęboka korekta, jak spodziewali się analitycy, czyli, że cena złota trwale spadnie. Raczej rośnie i będzie rosła. Ten rok jest rokiem rekordowego wzrostu ceny złota.