Gadowski: Niemcy zabiorą nam złoto?
Gadowski: Niemcy zabiorą nam złoto?

Prezes NBP Adam Glapiński. Obok sztabki złota
Prezes NBP Adam Glapiński. Obok sztabki złota Źródło: PAP
Panu prezesowi Glapińskiemu należy się Order Orła Białego, ponieważ prof. Glapiński zarobił dla Polski dziesiątki miliardów złotych kupując złoto po niższym kursie, podczas gdy teraz bije ono rekordy – mówi Witold Gadowski.

Trwa gorączka złota. W czasach, gdy wszystko staje się niepewne, pewny staje się kruszec. Złoto na giełdach bije rekordy. Od kilku dni kurs złota na giełdzie utrzymuje się powyżej 15 600 zł za uncję i nie wygląda na to, żeby miała nastąpić w głęboka korekta, jak spodziewali się analitycy, czyli, że cena złota trwale spadnie. Raczej rośnie i będzie rosła. Ten rok jest rokiem rekordowego wzrostu ceny złota.

