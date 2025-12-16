Ukraiński aktywista Taras Szamajda, koordynator ruchu ochotników "Przestrzeń wolności", jest zaniepokojony faktem, iż Kijów łagodnieje w toku rozmów pokojowych. Proponuje więc "dekalog ukraińskiego zwycięstwa". Te "dziesięć przykazań", przedstawionych w mediach społecznościowych Szamajdy, cytuje portal telewizji Espreso.

Po pierwsze, "wojna Rosji przeciwko Ukrainie to walka dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, wolności i niewolnictwa". Takiej zaś wojny nie da się "uregulować". Po drugie, trzeba nazywać rzeczy po imieniu – Rosja jest imperium zła, które niesie ruinę, śmierć, niewolnictwo i kłamstwo. "To zło ma być zwyciężone i ukarane" – grzmi Szamajda. Po trzecie, "nie możemy ustępować na szlaku prawdy, wolności i godności", bo "w nich tkwi nasza siła". Po czwarte, "żadne umowy z Rosją ani jej obietnice nic nie są warte". Po piąte, "żeby przeżyć i mieć przyszłość, potrzebujemy zwycięstwa", zwycięstwem będzie natomiast upadek imperium zła. Po szóste, "żeby zwyciężyć, musimy wytrwać", nie zważając na ciężkie straty na polu walki.