Czuchnowski zabrał głos ws. Cenckiewicza. "Wiele tu jest ciekawych rzeczy"

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" opublikowała informacje z niejawnych dokumentów dotyczących zdrowia Sławomira Cenckiewicza. Wojciech Czuchnowski napisał, że poznał nazwy leków, których przyjmowanie szef BBN rzekomo zataił przed służbami w ankiecie bezpieczeństwa. Publikacja spotkała się z lawiną oburzenia. O natychmiastowe wszczęcie postępowania ws. wycieku danych zwróciła się do organów ścigania Naczelna Izba Lekarska. Wczesnym wieczorem o wszczęciu postępowania w tej sprawie poinformowała stołeczna prokuratura.

Z kolei szef SKW nakazał wszczęcie pilnego postępowania wyjaśniającego – poinformował rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Cenckiewicz: Postępowanie SKW to farsa

Prof. Sławomir Cenckiewicz wydał w sprawie publikacji "Gazety Wyborczej" obszerne oświadczenie, które opublikował w środę w mediach społecznościowych.

"Dynamika wydarzeń po chuligańskim wybryku autora tekstu 'Wiemy co brał i zataił Cenckiewicz' w 'Gazecie Wyborczej' z 15 grudnia br. zmusza mnie do zajęcia stanowiska odnośnie dwóch kwestii: zapowiedzi 'wszczęcia pilnego postępowania wyjaśniającego' w SKW oraz podjęcia czynności sprawdzających prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie" – podkreślił współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego.

Historyk zaznaczył, że prowadzenie wewnętrznego postępowania w SKW jest "farsą". "Ma ona jedynie rozładować ciężką sytuację w jakiej znalazła się zarówno służba, jak i jej polityczni nadzorcy, po poniedziałkowej publikacji 'GW', która wywołała powszechne oburzenie przekraczające tradycyjne podziały polityczne" – czytamy.

Czuchnowski zabrał głos

Do sprawy odniósł się w końcu sam autor tekstu.

"Wiele tu jest ciekawych rzeczy.Dowiedziałem się np,że łączy mnie „wieloletni związek towarzysko-koleżeński” z płk Krzysztofem Duszą.Ciekawe też, że wg Cenckiewicza SkW prowadzi z nim „brutalną walkę”. Dotąd myślałem,że tą walkę prowadzi Cenckiewicz i środowisko Macierewicza,od wejścia do Centrum Kontrwywiadu NATO (2015) przez próby degradacji Duszy, zarzuty szpiegostwa dla gen Pytla,zdjęcia zawartości szaf i biurek oficerów SKW(słynne czapki Aurory) na koniec operetkowy raport komisji „lex Tusk” autorstwa Cenckiewicza.No i last but not least cała seria wpisów na X na temat Strożyka i Duszy popełnionych przez Cenckiewicza jako szefa BBN…Ale to Cenckiewicz jest ofiarą" – napisał dziennikarz "Gazety Wyborczej" na portalu X.

