Porozumienie pokojowe. Wiceszef MSZ Rosji wskazał dwie kwestie

W wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC News Riabkow powiedział, że Rosja "jest gotowa zawrzeć porozumienie". Dodał jednak, że warunkiem podpisania pokoju jest przekazanie przez Ukrainę kilku terytoriów. Należą do nich Krym, który okupuje w 2014 roku, oraz cztery inne częściowo okupowane terytoria – Donieck, Ługańsk, Zaporoże i Chersoń. Kijów uważa oddanie tych terenów za niedopuszczalne.

– Ostatecznie mamy pięć terytoriów i nie możemy w żadnej kwestii iść na kompromis, ponieważ będzie to rewizja bardzo podstawowego elementu naszej państwowości, zapisanego w naszej konstytucji – podkreślił Riabkow.

Kolejną kwestią jest możliwość rozmieszczenia wojsk NATO na Ukrainie. Wiceszef MSZ powiedział, że Rosja nie zgodzi się na porozumienie, które obejmowałoby ich obecność na terytorium Ukrainy, nawet jeśli zachodni żołnierze byliby tam w ramach gwarancji bezpieczeństwa lub jako członkowie tzw. "koalicji chętnych”.

– W żadnym wypadku nie poprzemy, nie zgodzimy się, ani nawet nie będziemy zadowoleni z obecności wojsk NATO na terytorium Ukrainy – powiedział.

Szczyt w Berlinie

W Berlinie odbył się szczyt europejskich przywódców w sprawie pokoju na Ukrainie.

Zgodnie z oświadczeniem europejskich przywódców, którzy spotkali się w Berlinie, decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych mogą być podejmowane wyłącznie przez naród ukraiński i dopiero po ustanowieniu gwarancji bezpieczeństwa.

We wspólnym oświadczeniu kraje europejskie zgodziły się, że zapewnią Ukrainie – w ramach gwarancji bezpieczeństwa – „trwałe i znaczące wsparcie w utrzymaniu jej sił zbrojnych na poziomie 800 tys. żołnierzy w czasie pokoju”.

Ponadto wśród gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy znalazł się mechanizm monitorowania i weryfikacji zawieszenia broni, kierowany przez USA i funkcjonujący z udziałem społeczności międzynarodowej.

