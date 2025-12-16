Koniec przymykania oka na kominki. Ruszają kontrole i kary do 5 tysięcy złotych

Urzędy zapowiadają masowe kontrole, a jeden brakujący dokument lub stary wkład mogą oznaczać mandat, grzywnę, a nawet zakaz palenia w kominku. Wedle zapowiedzi urzędnicy nie będą już sprawdzać wyłącznie kopcących pieców. Pod lupę trafią także kominki używane "rekreacyjnie", okazjonalnie, a nawet tylko w święta.

Stary kominek? Od 2026 roku może być nielegalny

Od nowego roku legalnie będzie można używać wyłącznie urządzeń spełniających wymagania Ekoprojektu (ecodesign) albo takich, które mają minimum 80 proc. sprawności i mieszczą się w lokalnych limitach emisji. Problem w tym, że ogromna część kominków zamontowanych przed 2018 rokiem tych norm nie spełnia. W Polsce działa około 3,5 mln miejscowych ogrzewaczy, z których korzysta nawet 8 mln osób – skala kontroli będzie więc bezprecedensowa.

Podczas kontroli kluczowy będzie nie wygląd urządzenia, ale dokumentacja. Brak certyfikatu ecodesign, karty produktu, tabliczki znamionowej czy potwierdzenia sprawności oznacza jedno: kominek zostanie uznany za niespełniający norm, nawet jeśli technicznie działa bez zarzutu. Tłumaczenia nie pomogą.

"Tanie obejścia" to pułapka

Jak przekonuje "Dziennik Gazeta Prawna", firmy oferujące daszki, wkładki czy rzekome filtry obiecujące obejście przepisów narażają właścicieli na jeszcze większe problemy. Takie dodatki nie zmieniają klasy urządzenia i nie chronią przed karą. W trakcie kontroli mogą stać się dowodem łamania prawa.

Konsekwencje wykrytych nieprawidłowości będą dotkliwe: mandaty do 500 zł, administracyjne grzywny sięgające 5 tys. zł, nakaz zaprzestania użytkowania kominka, a w skrajnych przypadkach sprawa w sądzie. Kontrole przeprowadzą straż miejska, nadzór budowlany i inspektorzy ochrony środowiska. Często wystarczy zgłoszenie sąsiada.

Równolegle, jak przekazuje "DGP", Bruksela pracuje nad jeszcze ostrzejszymi normami, które mają wejść w życie po 2032 roku. Kierunek jest jasny: coraz więcej kontroli, coraz mniej wyjątków.

Czytaj też:

Kontrole w całej Polsce. Grozi wysoka karaCzytaj też:

"Trzy raty od bezdomności". Milion Polaków żyje na progu przetrwania