Bruksela rezygnuje z zakazu. Nowa propozycja KE

Zgodnie z nowym pomysłem, od tego roku producenci samochodów mieliby obowiązek ograniczyć emisję CO2 o 90 procent. Natomiast pozostałe 10 procent emisji byłoby równoważone m.in. przez wykorzystanie niskowęglowej stali, która jest produkowana w Unii Europejskiej, a także e-paliw i biopaliw.

Komisja Europejska uważa, że takie rozwiązanie pozwali na dalszą obecność na rynku po 2035 roku m.in. hybryd plug-in, samochodów z wydłużonym zasięgiem (elektrycznych z dodatkowym generatorem spalinowym), tzw. miękkich hybryd, a także innych aut z silnikami spalinowymi. Wciąż kluczową rolę mają odgrywać pojazdy w pełni elektryczne oraz wodorowe.

Jak wskazuje Polska Agencja Prasowa, propozycja przedstawiona przez Komisję Europejską musi jeszcze uzyskać akceptację państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej oraz zgodę Parlamentu Europejskiego.

Tyle wyniósł udział samochodów w pełni elektrycznych

Dane dotyczące unijnego rynku nowych aut pokazują, że w pierwszych dziesięciu miesiącach 2025 r. udział samochodów w pełni elektrycznych wyniósł 16,4 proc. Co ciekawe, za a 62 proc. rejestracji odpowiadały cztery rynki: Niemcy, Belgia, Holandia i Francja. W Polsce w tym samym czasie rynkowy udział elektryków wyniósł 6,4 proc.

"W Europie największy udział w pełni elektrycznych samochodów w pierwszych rejestracjach należy do będącej poza UE Norwegii, która wcześnie rozpoczęła elektryfikację, a kupującym samochody zaoferowała wiele zachęt. W październiku 2025 r. 97,4 proc. rejestrowanych tam samochodów osobowych stanowiły elektryki" – informuje "Rzeczpospolita".

– Obecne tempo wzrostu rynku samochodów elektrycznych dla samochodów osobowych i lekkich dostawczych wskazuje, że cele w zakresie emisji CO2 do 2030 i 2035 r. nie są już osiągalne – stwierdza Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA, cytowane przez "Rz".

