Bruksela chce zmusić firmy do zakupu tylko aut elektrycznych

"Wobec słabego popytu na samochody elektryczne, władze UE chcą użyć bata. W zapowiadanym na 10 grudnia 2025 r. pakiecie inicjatyw Komisji Europejskiej, przygotowanym dla osłabionej emisyjnymi regulacjami branży motoryzacyjnej, może znaleźć się pomysł przyspieszenia dekarbonizacji transportu kosztem firmowych flot" – informuje "Rzeczpospolita". Gazeta wskazuje, że "Komisja Europejska może zmusić wszystkie firmy do kupowania samochodów wyłącznie elektrycznych już za 5 lat.

"Pod uwagę brana jest koncepcja przymuszenia firm do przejścia na zakupy samochodów wyłącznie elektrycznych już w 2030 r., a więc pięć lat wcześniej przed planowanym na 2035 r. uśmierceniem aut z silnikiem spalinowym. Nakaz kupowania elektryków ma dotyczyć również przedsiębiorstw zajmujących się leasingiem i długoterminowym wynajmem, oferujących pojazdy także klientom prywatnym" – czytamy.

Coraz więcej elektryków w Europie

Dane dotyczące unijnego rynku nowych aut pokazują, że w pierwszych dziesięciu miesiącach 2025 r. udział samochodów w pełni elektrycznych wyniósł 16,4 proc. Co ciekawe, za a 62 proc. rejestracji odpowiadały cztery rynki: Niemcy, Belgia, Holandia i Francja. W Polsce w tym samym czasie rynkowy udział elektryków wyniósł 6,4 proc.

"W Europie największy udział w pełni elektrycznych samochodów w pierwszych rejestracjach należy do będącej poza UE Norwegii, która wcześnie rozpoczęła elektryfikację, a kupującym samochody zaoferowała wiele zachęt. W październiku 2025 r. 97,4 proc. rejestrowanych tam samochodów osobowych stanowiły elektryki" – czytamy.

UE chce pomóc swoim producentom. Ma temu służyć specjalny pakiet, jaki zostanie przedstawiony 10 grudnia. Ma on dotyczyć realizacji celów emisyjnych na lata 2030 i 2035, które według pierwotnych założeń miałyby doprowadzić do całkowitego zakazu wprowadzania na rynek samochodów spalinowych, w tym hybryd oraz hybryd plug-in.

– Obecne tempo wzrostu rynku samochodów elektrycznych dla samochodów osobowych i lekkich dostawczych wskazuje, że cele w zakresie emisji CO2 do 2030 i 2035 r. nie są już osiągalne – stwierdza Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA, cytowane przez "Rz".

Czytaj też:

Więcej aut elektrycznych w Polsce. Gigantyczny wzrost