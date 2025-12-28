Kia Niro HEV

Niro w odmianie hybrydowej jest przede wszystkim autem oszczędnym. Średnie spalanie podczas testu w cyklu mieszanym (miasto, drogi krajowe, autostrada) wyniosło 5,2 l/100 km. Przy spokojnej jeździe na drogach krajowych można zaś zejść nawet do 3,7 l/100 km.

Auto napędza jednostka 1.6 GDI współpracująca z silnikiem elektrycznym. Łączna moc systemowa wynosi 129 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi 265 Nm. W Niro HEV nieźle sprawdza się 6-stopniowa, automatyczna skrzynia biegów, która przekazuje moc tylko na przednią oś.