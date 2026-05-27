Polska da Ukrainie know-how ws. pieniędzy z UE. Co otrzymamy w zamian?

O współpracy obu krajów w tych obszarach, a także zaangażowaniu polskich firm w odbudowę Ukrainy rozmawiała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z przedstawicielami ukraińskiego rządu i samorządów.

Szefowa MFiPR przebywała w poniedziałek i wtorek (25-26 maja) z wizytą w Kijowie, gdzie uczestniczyła w obradach 4. edycji dorocznego Międzynarodowego Szczytu Miast i Regionów. Spotkanie otworzył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Pełczyńska-Nałęcz rozmawiała m.in. z wicepremierem i ministrem ds. integracji z UE i NATO Tarasem Kaczką, wicepremierem i ministrem rozwoju wspólnot i terytoriów Ukrainy Oleksijem Kulebą oraz merem Buczy Anatolijem Fedorukiem.

– Jako Polska chcemy rozmawiać o współpracy między polskimi i ukraińskimi regionami. Przekazujemy całe nasze know-how, jeśli chodzi o inwestowanie pieniędzy europejskich. Polska jest w tym świetna, a Ukraina chce się tego nauczyć. W drugą stronę chcemy wziąć całą wiedzę ze strony ukraińskiej, która dzisiaj buduje odporność swoich regionów. Na przykład bardzo skutecznie rozbudowuje miejsca schronienia – mówiła minister na briefingu prasowym.

Ukraińcy będą uczyć Polaków budować schrony

Szefowa resortu podkreśliła, że podczas wizyty w Buczy obejrzała schron zorganizowany w szkole, w którego podziemiach jest przygotowany samowystarczalny energetycznie "duplikat" szkoły. – To są dla nas przykłady z praktyki, które będziemy musieli i chcemy ze względów bezpieczeństwa przenosić także do Polski – oznajmiła.

Jak tłumaczyła, samorządy przystępują do wielkiego projektu budowania miejsc schronienia dla Polaków. – Przyglądamy się ukraińskim inwestycjom w schrony, bo ogromne doświadczenie Ukrainy jest tym, co jest potrzebne polskim samorządom – dodała.

Pełczyńska-Nałęcz przekonywała, że sukces inwestowania środków europejskich w Polsce to m.in. zasługa ich zdecentralizowania i przesunięcia części decyzji inwestycyjnych na poziom samorządowy.

Poinformowała, że w ramach KPO Polska stworzyła Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności z budżetem ponad 22 mld zł. Są w nim znaczące środki na budowę miejsc schronienia dla ludności w całym kraju.

