Kapitan statku z hantawirusem wrócił do Polski. Jest na kwarantannie

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował, że Dobrogowski "został bezpieczenie sprowadzony do kraju" w niedzielę (24 maja) i przyjęty do Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, gdzie przeszedł szczegółowe badania.

"W dniu 26.05 wykonano w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH, kolejny, czwarty test na obecność hantawirusa. Kapitan nie wykazuje żadnych objawów chorobowych, a wynik testu jest ujemny" – czytamy w komunikacie.

GIS podał, że kapitan został objęty kwarantanną do 21 czerwca, a Państwowa Inspekcja Sanitarna codziennie weryfikuje stan jego zdrowia.

Szef GIS dr Paweł Grzesiowski informował w zeszłym tygodniu, że w przypadku negatywnego wyniku Dobrogowski będzie poddany tzw. autokwarantannie, czyli izolacji domowej.

Hantawirus na statku. Zmarło troje pasażerów

Statek MV Hondius wypłynął w kwietniu z Argentyny w rejs po Atlantyku. Kilka tygodni później pojawiły się informacje, że na pokładzie wybuchła epidemia hantawirusa. To grupa patogenów przenoszonych głównie przez gryzonie, które mogą powodować ciężkie zakażenia układu oddechowego u ludzi, w tym hantawirusowy zespół płucny.

10 maja wycieczkowiec wpłynął do portu na Teneryfie, gdzie pasażerowie zeszli na ląd. Po zakończeniu ewakuacji na pokładzie pozostał tylko kapitan wraz z załogą. Statek obrał kurs na macierzysty port w Holandii. W poniedziałek (18 maja) dopłynął do Rotterdamu, gdzie został poddany dezynfekcji.

Dobrogowski ogłosił śmierć pierwszej osoby

Kapitan Hondiusa Jan Dobrogowski, doświadczony marynarz, 12 kwietnia ogłosił śmierć pierwszej osoby – obywatela Holandii. Dwa tygodnie później odeszła jego żona. 2 maja potwierdzono zgon obywatelki Niemiec.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) twierdzi, że na statku wykryto wariant andyjski, występujący w Ameryce Południowej – jedyny, który może przenosić się z człowieka na człowieka. Mimo to ryzyko zakażenia jest – zdaniem specjalistów – bardzo niskie.

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało we wtorek (26 maja) o pozytywnym wyniku testu na obecność hantawirusa u jednego z pasażerów, który był w grupie ewakuowanych z pokładu Hondiusa na Teneryfie. To drugi pozytywny przypadek wśród 14 obywateli Hiszpanii, którzy podróżowali tym statkiem.