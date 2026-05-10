Statek z hantawirusem dopłynął na Teneryfę. W Europie podejrzenia nowych zakażeń

Hiszpańskie władze, przy wsparciu WHO i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), przygotowały specjalną procedurę sanitarną.

Pasażerowie mają zostać przetransportowani na ląd w ścisłym reżimie epidemicznym, przebadani i następnie odesłani do krajów pochodzenia. Część hiszpańskich obywateli trafi na kwarantannę w Madrycie.

Na pokładzie statku znajduje się około 150 osób z ponad 20 krajów. Według dotychczasowych informacji potwierdzono osiem przypadków zakażenia hantawirusem, a trzy osoby zmarły. Choroba pojawiła się podczas rejsu rozpoczętego na początku kwietnia w Argentynie.

WHO uspokaja: To nie COVID-19

Minister zdrowia Hiszpanii podkreśliła, że zagrożenie dla mieszkańców Teneryfy pozostaje niskie. Podobne stanowisko przedstawił szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, zaznaczając, że sytuacji nie należy porównywać do pandemii COVID-19.

Po zakończeniu ewakuacji MV Hondius ma udać się do Holandii, gdzie zostanie poddany dezynfekcji. Kapitanem jednostki jest Polak Jan Dobrogowski, doświadczony marynarz, który 12 kwietnia ogłosił śmierć pierwszej osoby – obywatela Holandii. Dwa tygodnie później odeszła jego żona. 2 maja potwierdzono zgon obywatelki Niemiec.

Hantawirusy przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z moczem, odchodami lub śliną gryzoni. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Argentyna, z której ponad miesiąc temu wypłynął wycieczkowiec, szuka źródła zakażenia.

WHO twierdzi, że na statku wykryto wariant andyjski, występujący w Ameryce Południowej – jedyny, który może przenosić się z człowieka na człowieka.

Hantawirus. Trzeci możliwy przypadek w Katalonii, podejrzenie zakażenia we Włoszech

Hiszpańskie władze sanitarne zidentyfikowały w sobotę (9 maja) trzeci kontakt z hantawirusem: kobietę bez objawów mieszkającą w Katalonii, która podróżowała tym samym samolotem, co zmarła Holenderka. Zlokalizowano ją z opóźnieniem, ponieważ zmieniła miejsce podczas lotu z Johannesburga.

Włoskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że cztery osoby przybywające do kraju znajdowały się na pokładzie samolotu, do którego na kilka minut wsiadła osoba chora na hantawirusa, która zmarła w RPA. Kobieta w Toskanii została objęta zapobiegawczą kwarantanną.

