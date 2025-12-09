Trump o decyzji Komisji Europejskiej: Okropna, musi bardzo uważać

Komisja Europejska nałożyła na portal społecznościowy X (wcześniej Twitter) karę w wysokości 120 mln euro za naruszenie obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Właścicielem serwisu jest miliarder Elon Musk.

Stwierdzone przez KE naruszenia dotyczą braku przejrzystości w zakresie "niebieskiego znacznika" X, repozytorium reklam i zapewnienia badaczom dostępu do danych. To pierwsza decyzja o naruszeniu przepisów unijnych podjęta na podstawie DSA.

Trump: Europa zmierza w złym kierunku

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że kara nałożona przez unijnych regulatorów jest "okropna" i stwierdził, że nie rozumie, w jaki sposób Komisja Europejska mogła uzasadnić swoją decyzję.

W ocenie Trumpa Europa "zmierza w złym kierunku" i "musi bardzo uważać". Dodał, że Musk nie dzwonił do niego z prośbą o pomoc w tej sprawie. Zapowiedział też, że czeka na pełny raport w tej sprawie.

Musk wzywa do rozwiązania UE. W tle kara nałożona na X przez Brukselę

Po tym, jak KE nałożyła karę na X, Musk zaczął publikować w serwisie krytyczne wobec Unii Europejskiej wpisy. W jednym z nich zapytał, "ile czasu minie zanim UE przestanie istnieć?". "Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów" – odpowiedział mu szef MSZ Radosław Sikorski, nawiązując do kontrowersyjnego gestu przypominającego salut rzymski, który miliarder wykonał podczas wydarzenia towarzyszącego inauguracji prezydentury Donalda Trumpa.

Zdaniem Sikorskiego, "cała antyunijna gadka o suwerenności służy tym, którzy chcą zarabiać na sianiu nienawiści i tym, którzy chcą Europę podbić". Szef MSZ odniósł się w ten sposób do apelu Muska w sprawie rozwiązania Unii Europejskiej i przekazania suwerenności krajom członkowskim, który został poparty przez Dmitrija Miedwiediewa.

W miniony weekend serwis X zablokował konto reklamowe Komisji Europejskiej, które było nieużywane od 2023 r.

Czytaj też:

Sikorski reaguje na odpowiedź Miedwiediewa do Muska. "Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości"Czytaj też:

"Co za przypadek". Sikorski o wpisie Aleksandra Dugina