"Co za przypadek". Sikorski o wpisie Aleksandra Dugina

"Co za przypadek" – napisał Sikorski w niedzielę po angielsku w serwisie X. Szef MSZ dołączył screeny wpisów Muska i Dugina, w którym ten stwierdził, że "Unia Europejska i jej przywódcy po cichu zabijają Europę". "Bunt albo koniec. Insurekcja, teraz" – ogłosił Rosjanin.

Wcześniej serię krytycznych wpisów pod adresem Unii opublikował Musk. W jednym z nich zapytał, "ile czasu minie zanim UE przestanie istnieć?". "Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów" – odpowiedział mu Sikorski, nawiązując do kontrowersyjnego gestu, który miliarder wykonał podczas wydarzenia towarzyszącego inauguracji prezydentury Donalda Trumpa.

Zdaniem Sikorskiego, "cała antyunijna gadka o suwerenności służy tym, którzy chcą zarabiać na sianiu nienawiści i tym, którzy chcą Europę podbić". Szef MSZ odniósł się w ten sposób do apelu Muska w sprawie rozwiązania Unii Europejskiej i przekazania suwerenności krajom członkowskim, który został poparty przez Dmitrija Miedwiediewa.

Aleksander Dugin – "Rasputin Putina"

Aleksander Dugin jest bliskim sojusznikiem rosyjskiego prezydenta, nazywany przez niektórych "Rasputinem Putina". Uważa się go za głównego intelektualnego architekta ultranacjonalistycznej ideologii, którą wyznaje wielu ludzi na Kremlu.

Dugin od lat wzywa Moskwę do bardziej agresywnego działania na arenie międzynarodowej i wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę, która jego zdaniem powinna rozpocząć budowę imperium euroazjatyckiego – alternatywy wobec cywilizacji zachodniej.

O Polsce Dugin pisał, że jest państwem fikcyjnym i finansowanym przez Stany Zjednoczone.

W 2014 r. został objęty zakazem wjazdu do Unii Europejskiej za zaangażowanie w rosyjską aneksję Krymu. Rok później sankcje nałożyły na niego także USA.

Śmierć córki Dugina

20 sierpnia 2022 r. w zamachu zginęła Daria Dugina, córka Aleksandra Dugina. W samochodzie, którym jechała, eksplodował ładunek wybuchowy. Dugin uniknął śmierci, ponieważ wcześniej przesiadł się do innego auta.

Według ustaleń "New York Timesa", władze Ukrainy wydały zgodę na zamach, a celem ataku był sam Dugin, a nie jego córka. Kijów zaprzeczył tym doniesieniom.

Musk wzywa do rozwiązania UE. W tle kara Komisji Europejskiej nałożona na X

Elon Musk zaczął zamieszczać krytyczne wobec UE wpisy po tym, jak w piątek (5 grudnia) Komisja Europejska nałożyła na X (wcześniej Twitter) karę w wysokości 120 mln euro za naruszenie obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Stwierdzone przez KE naruszenia dotyczą braku przejrzystości w zakresie "niebieskiego znacznika" X, repozytorium reklam i zapewnienia badaczom dostępu do danych. To pierwsza decyzja o naruszeniu przepisów unijnych podjęta na podstawie DSA.

X musi teraz poinformować KE o działaniach, które podejmie w związku ze stwierdzonymi naruszeniami. Ma na to 60 dni (w przypadku niebieskich znaczników) i 90 dni (w zakresie repozytorium reklam i dostępu do danych publicznych).

Plan działań X trafi do rady ds. usług cyfrowych, która wyda w tej sprawie opinię w ciągu miesiąca. Następnie Komisja będzie miała kolejny miesiąc na wydanie ostatecznej decyzji i określenie, w jakim terminie platforma Muska musi naprawić naruszenia.

