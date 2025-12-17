Cejrowski: Strategia Trumpa jest dobra dla USA. Lisicki: Europejskie elity zawyły

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych głosi m.in., że priorytetem w polityce USA wobec Europy powinien być powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Dokument krytycznie odnosi się do Unii Europejskiej i jednocześnie wyróżnia "zdrowe państwa Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej”, które są przedstawione jako bardziej stabilne, odporne i zdeterminowane w sprawach bezpieczeństwa. Amerykańscy planiści sugerują wzmacnianie tych krajów poprzez więzi gospodarcze, sprzedaż uzbrojenia, współprace polityczną oraz wymianę kulturową i edukacyjną.