"Totalna brednia". Poseł PiS o Morawieckim

Jacek Kurski umieścił w poniedziałek na platformie X kilka obszernych wpisów, w których m.in. zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu nielojalność wobec partii i jej kierownictwa oraz realizowanie własnych ambicji politycznych.

Były prezes TVP wytknął także wiceprezesowi Prawa i Sprawiedliwości, że "demonstracyjnie odmówił stawiennictwa na bardzo ważnym posiedzeniu władz PiS" i "organizuje konkurencyjne imprezy w kraju, a nawet zaprosił parlamentarzystów na odrębne wobec spotkania opłatkowego na Nowogrodzkiej – swoje, własne tego samego dnia na mieście". Według Kurskiego, były premier "ewidentnie realizuje jakiś plan. Zachowuje się przy tym tak jakby się czegoś strasznie bał. A strach jest złym doradcą".

Jabłoński: Wpis Kurskiego był niesprawiedliwy

Do słów Jacka Kurskiego odniósł się w środę na antenie RMF24 poseł PiS Paweł Jabłoński.

– Wpis Jacka Kurskiego był w wielu miejscach niesprawiedliwy, zmanipulowany – powiedział były wiceminister spraw zagranicznych.

Jak stwierdził Jabłoński, "przez to, że niektórzy koledzy skupiają się sami na sobie, notowania spadają". Parlamentarzysta zaznaczył jednocześnie, że obecność Mateusza Morawieckiego w PiS pomaga partii.

– Oczywiście, że pomaga, to jeden z najważniejszych polityków PiS. Był najlepszycm premierem w ostatnich latach. Jeśli ktoś chciałby się pozbywać Mateusza Morawieckiego czy innych liderów z PiS, to nic pozytywnego z tego nie będziemy. Mieliśmy tak duży wpływ na Polskę, bo łączyliśmy różne głosy, różne środowiska, które czasem się ze sobą spierały, ale zawsze staraliśmy się, żeby efektem tego sporu było coś pozytywnego, a nie wyrzucanie z partii – powiedział Paweł Jabłoński.

Oddzielne koło Morawieckiego? Poseł PiS: Totalna bujda

Poseł podkreślił, że dyskusja w PiS – w przeciwieństwie do KO – jest bardzo swobodna.

– Jeżeli są tacy, którzy chcą wyrzucenia Mateusza Morawieckiego z partii, to mam nadzieję, że się nad tym zastanowią i przestaną takie postulaty formułować, bo to niekorzystne dla Polski – stwierdził parlamentarzysta.

Paweł Jabłoński odniósł się również do doniesień o rzekomym stworzeniu oddzielnego koła przez Mateusza Morawieckiego. – Niektórzy z kolegów rozpowszechniają takie opowieści, ale to jest totalna brednia, totalna bujda – bajeczka dla tych, którzy chcieliby w to wierzyć – powiedział Jabłoński.

