Trump na wojnie z fentanylem. Bezprecedensowa decyzja prezydenta USA

Przywódca Stanów Zjednoczonych podpisał specjalne rozporządzenie w tej sprawie. Zgodnie z dokumentem fentanyl jest traktowany jako broń masowego rażenia. Przy okazji podpisania rozporządzenia, Donald Trump powiedział, że "nie ma wątpliwości, że przeciwnicy Ameryki przemycają fentanyl do Stanów Zjednoczonych, po części dlatego, że chcą zabijać Amerykanów". Nazwał przy tym przemyt syntetycznego narkotyku "wojną, w której ginęło 200-300 tys. osób rocznie".

W dokumencie stwierdzono, że nielegalny fentanyl jest "bliższy broni chemicznej niż narkotykowi", a śmiertelna dawka wynosi dwa miligramy. W ramach decyzji nakazano Pentagonowi ustalenie, czy zagrożenie związane z fentanylem wymaga przeznaczenia zasobów wojskowych ministerstwu sprawiedliwości oraz każe resortowi obrony uaktualnić procedury reagowania na incydenty chemiczne, by uwzględnić w nich też zagrożenie fentanylem. Ponadto rozporządzenie poleca wszczęcie śledztw w sprawie przemytu zakazanego środka oraz nakładania sankcji finansowych na osoby i organizacje, które się tym zajmują.

Media przypominają, że to właśnie fentanyl był w ostatnich latach najczęstszym powodem śmierci Amerykanów z przedawkowania. Według rządowych statystyk w 2024 r. z powodu przedawkowania fentanylu zginęło ok. 48 tys. osób – 60 proc. tego typu zgonów. Niechlubnym rekordem był pod tym względem roku 2022, gdy przedawkowanie narkotyków było przyczyną śmierci ponad 105 tys. osób.

Zmieni się klasyfikacja marihuany?

Przy okazji podpisania dekretu, Donald Trump zapowiedział lądowe ataki wojska na przemytników narkotyków. Chodzi nie tylko o działania przeciwko Wenezueli, ale też Kolumbii i Meksykowi, który jest jednym z głównych źródeł nielegalnego fentanylu.

Prezydent USA przekazał także, że rozważa zmianę statusu prawnego marihuany do kategorii, w której są m.in. kodeina, sterydy anaboliczne, testosteron czy ketamina.

