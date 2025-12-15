Premier atakuje prezydenta, odpowiada jego rzecznik. "Mistrz"

"Prezydent Nawrocki oznajmił właśnie, że bliżej mu do rusofila i antysemity Brauna niż do mnie. Nigdy w to nie wątpiłem. A od dziś przynajmniej nikt nie może udawać, że jest inaczej" – napisał Tusk w poniedziałek (15 grudnia) w serwisie X.

Szef rządu nawiązał w ten sposób do wywiadu Karola Nawrockiego dla Wirtualnej Polski, w którym prezydent zapytany, kto byłby lepszy w kontekście współpracy – Tusk czy Grzegorz Braun – odpowiedział, że "premier szkodzi Polsce bardziej".

Do wpisu szefa rządu odniósł się Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Jego zdaniem, Tusk "potrafi tylko dzielić i antagonizować Polaków, nie waha się sięgać po putinowskie metody, wciągając służby specjalne do brudnej gry politycznej".

"Gdy Premierowi Tuskowi kończą się argumenty, narasta frustracja i bezradność. Pojawiają się manipulacje oraz półsłówka, których jedynym celem jest skłócenie Polaków, w czym Pan Premier od lat pozostaje mistrzem, budując na tym swoją karierę polityczną" – ocenił Leśkiewicz.

Premier o wywiadzie prezydenta: Czytałem nagłówki

Tusk, który o słowa prezydenta pytany był przez dziennikarzy w drodze do Berlina na rozmowy o przyszłości Ukrainy, przyznał, że "nie czytał wywiadu, ale czytał nagłówki" oraz, że "generalnie jest bardzo rozczarowany, nie tylko wywiadem, ale takim podejściem". – To też dużo mówi o tej prezydenturze i o tym, jak w Polsce przebiega naprawdę linia podziału politycznego – dodał.

Kilka godzin wcześniej premier opublikował inny, krytyczny wobec Nawrockiego wpis. "Międzynarodowa gra toczy się dziś o wielką stawkę: bezpieczeństwo Polski i niepodległość Ukrainy. Jeśli pan prezydent nie chce lub nie potrafi pomóc, to przynajmniej niech nie przeszkadza" – stwierdził Tusk.

Dzisiaj Tusk w Berlinie. W piątek w Warszawie spotkanie Nawrocki-Zełenski

W poniedziałek wieczorem polski premier i przywódcy europejscy spotkają się w stolicy Niemiec z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który od niedzieli prowadzi tam rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

W piątek Zełenski złoży wizytę w Warszawie, gdzie spotka się z Karolem Nawrockim, pierwszy raz od czasu objęcia przez niego stanowiska prezydenta. Tematem rozmów przywódców Polski i Ukrainy mają być kwestie związane z bezpieczeństwem, gospodarką i historią.

