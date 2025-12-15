Polacy ocenili Nawrockiego i Sejm. Różnicę widać od razu

Z nowego sondażu CBOS wynika, że w grudniu ponad połowa Polaków – 51 proc. – pozytywnie oceniła działalność prezydenta Karola Nawrockiego. Oznacza to wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do sondażu CBOS z listopada. Negatywnie o pracy głowy państwa wypowiedziało się 34 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. 15 proc. badanych nie miało zdania w sprawie działalności prezydenta Karola Nawrockiego (spadek o 2 pkt proc.).

Ponad połowa Polaków negatywnie oceniła pracę Sejmu

Z kolei o pracach Sejmu pozytywnie wypowiedziało się w sondażu CBOS 34 proc. ankietowanych – to spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z badaniem z listopada. Negatywne zdanie o pracy Sejmu ma 51 proc. Polaków, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło 15 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Sondaż CBOS: Senat również oceniony negatywnie

W sondażu CBOS Polaków zapytano także o prace Senatu. Pozytywnie wypowiedziało się o nich 36 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z badaniem z listopada. Negatywnie, tak jak w listopadzie, oceniło ją 37 proc. respondentów. Zdania w tej kwestii nie miało 27 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2 pkt proc.

CBOS podkreśla, że w grudniu oceny działalności głównych instytucji politycznych pozostają stabilne, a odnotowane zmiany notowań nie wykraczają poza margines błędu statystycznego.

Badanie zrealizowano w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2025 roku na próbie liczącej 948 osób (w tym: 62 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. – CATI i 13,2 proc. – CAWI).

Czytaj też:

Czarzasty obraża Nawrockiego. Szokujące słowa marszałka SejmuCzytaj też:

Częste weta Nawrockiego. Wiadomo, co sądzą o nich Polacy