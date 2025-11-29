Zaskakujący sondaż. Nawrocki wygra kolejne wybory prezydenckie?

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta RP 6 sierpnia.

W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 1 czerwca, kandydat wspierany przez PiS zdobył 10 606 877 głosów (50,89 proc.), pokonując tym samym kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który otrzymał 10 237 286 głosów (49,11 proc.).

Nawrocki wygra wybory prezydenckie w 2030 roku?

United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadził sondaż, w którym zapytano ankietowanych, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że Karol Nawrocki wygra kolejne wybory prezydenckie w 2030 roku.

Łącznie 43,8 proc. badanych jest zdania, że Karol Nawrocki ponownie zostanie prezydentem. 20,7 proc. zdecydowanie się zgadza z tym stwierdzeniem, a 23,1 proc. wybrało odpowiedź „raczej się zgadzam”.

Przeciwnego zdania jest blisko jedna trzecia ankietowanych. Łącznie 33,7 proc. Polaków nie wierzy w ponowną wygraną Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich 2030 roku. 20,7 proc. ankietowanych stwierdziło, że zdecydowanie się nie zgadza z tym stwierdzeniem, a 13 proc. wybrało odpowiedź „raczej się nie zgadzam”.

22,5 proc. respondentów wskazało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

W sondażu podział wśród wyborców koalicji i opozycji

Wyborcy koalicji rządzącej (KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy) są w większości sceptyczni. 71 proc. nie wierzy w ponowne zwycięstwo Karola Nawrockiego, z czego 47 proc. zdecydowanie w to nie daje wiary.

16 proc. elektoratu koalicji rządzącej twierdzi, że Karol Nawrocki będzie prezydentem drugą kadencję. 13 proc. nie potrafi ocenić szans na reelekcję obecnego prezydenta.

Z kolei wśród wyborców opozycji aż 76 proc. badanych uważa, że Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie w 2030 roku. 47 proc. jest o tym zdecydowanie. Zaledwie 11 proc. wyborców opozycji wątpi w taki scenariusz. 13 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Sondaż został przeprowadzony przed United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, metodą CATI/CAWI, w dniach 14-16 listopada 2025 roku, na próbie N=1000.

Czytaj też:

Nawrocki czy Trzaskowski? Tak dziś zagłosowaliby PolacyCzytaj też:

Polacy ocenili propozycję Nawrockiego. Zabrali głos w sondażu