Polacy ocenili propozycję Nawrockiego. Zabrali głos w sondażu

Na początku listopada prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy "Godna emerytura". Zakłada on wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 zł. 13. i 14. emerytura również mają wzrosnąć o 150 zł, a ich podwyżki na takim poziomie mają być gwarantowane ustawą. Prezydencki projekt “Godna emerytura” to realizacja jednej z obietnic złożonych przez Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej.

– Seniorzy przez całe życie ciężko pracowali. Dziś oczekują, by państwo, rząd traktowali ich poważnie. Nie po to mnie wybraliście, abym nie był głosem naszych seniorów, naszych emerytek i emerytów – mówił wówczas Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, jak istotny jest wpływ wieloletniej, ciężkiej pracy obecnych emerytów na aktualny stan gospodarczy państwa.

"Godna emerytura". Sondaż: Polacy chcą przyjęcia propozycji Nawrockiego

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków w sondażu na zlecenie "Super Expressu", czy rządząca koalicja powinna przyjąć prezydencki projekt?

Aż 84 proc. ankietowanych uważa, że tak powinno się stać. Tylko 16 proc. uczestników sondażu jest przeciwnego zdania. W badaniu Instytutu Pollster pominięte zostały osoby, które nie miały zdania na ten temat).

Waloryzacja emerytur. O tyle wzrośnie najniższe świadczenie

Minimalna emerytura wynosi obecnie 1878,91 zł brutto, a rząd prognozuje jej waloryzację o 4,88 proc. W marcu najniższe świadczenie wzrośnie zatem tylko o 91,70 zł.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku powyżej 18 roku życia. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

