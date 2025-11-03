Prezydent przedstawił projekt ustawy. Nowy sposób waloryzacji emerytur

– Państwo musi być silne wobec silnych, wobec tych, którzy nie chcą byśmy się rozwijali, wobec tych, którzy nakładają na nas kolejne blokady na naszą ambicję w zakresie wielkich inwestycji i projektów. Musimy jasno mówić, jaki jest interes państwa polskiego, niezależnie od tego, że dyskutujemy z silniejszymi gospodarczo albo politycznie partnerami. To strategia. Państwo musi być rozważne wobec tych, którzy sobie radzą – powiedział prezydent podczas spotkania w Sochaczewie. Zdaniem Nawrockiego państwo musi być także "wrażliwe wobec tych, którzy potrzebują zaangażowania państwa polskiego".

– [...] Seniorzy przez całe życie ciężko pracowali. Dziś oczekują, by państwo, rząd traktowali ich poważnie. Nie po to mnie wybraliście, abym nie był głosem naszych seniorów, naszych emerytek i emerytów – dodał, podkreślając, jak istotny jest wpływ wieloletniej, ciężkiej pracy obecnych emerytów na aktualny stan gospodarczy państwa.

W dalszej części wystąpienia Nawrocki nakreślił rys historyczny, a następnie przeszedł do czasów współczesnych, przypominając m.in. o obietnicach obecnego rządu w "100 konkretach". Zagwarantowano tam dwukrotną waloryzację emerytur, która nie została zrealizowana.

Prezydent Nawrocki podpisał projekt ustawy "Godna emerytura"

W trakcie swojej wypowiedzi głowa państwa mówiła o istocie propozycji, wskazując niektóre z kluczowych punktów, które zostały zapisane w projekcie tego aktu prawnego. Jak wskazał, to "głos w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury". W dokumencie proponowane są kwotowo-procentowe rozwiązania.

Według projektu, gwarantowana kwota 150 zł waloryzacji byłaby dla tych, którzy "w sensie procentowym nie są w stanie do tej kwoty się zbliżyć", wskazał prezydent. Pomogłoby to szczególnie osobom, które dostają emerytury poniżej 3 tysięcy złotych.

