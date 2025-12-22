Musk pobił rekord. Pierwszy człowiek na świecie z takim majątkiem

Majątek netto Muska, prezesa Tesli, SpaceX i właściciela platformy X (dawniej Twitter), wzrósł do 749 mld dolarów po tym, jak Sąd Najwyższy stanu Delaware przywrócił mu opcje na akcje Tesli o wartości 139 mld dolarów – podaje agencja Reuters, powołując się na indeks miliarderów "Forbesa".

Sąd w Delaware podtrzymał pakiet wynagrodzeń zatwierdzony przez akcjonariuszy Tesli w 2018 roku, który sąd niższej instancji unieważnił w styczniu 2024 roku. W piątek Sąd Najwyższy stanu Delaware orzekł, że anulowanie opcji było niewłaściwe i niesprawiedliwe wobec Muska.

Tesla planuje wypłacić Muskowi bilion dolarów

W listopadzie akcjonariusze Tesli zatwierdzili nowy pakiet wynagrodzenia dla Muska o wartości 1 bln dolarów. Otrzyma on tę kwotę, jeśli osiągnie szereg kluczowych celów korporacyjnych w ciągu najbliższych 10 lat, w tym m.in. wzrost wartości rynkowowej Tesli z obecnych 1,4 bln dolarów (ok. 5,14 bln zł) do 8,5 bln dolarów (ok. 31,2 bln zł).

Jak wylicza BBC, za 1 bln dolarów (3,67 bln zł), który obiecano Muskowi, można by kupić 20 mln Tesli Model Y po ok. 50 tys. dolarów (183 500 zł) każda, albo kupować dom za 10 mln dolarów (36,7 mln zł) każdego dnia przez 250 lat i nadal mieć środki na umeblowanie.

Lista miliarderów. Kto drugi i trzeci?

Według "Forbesa", majątek netto Muska jest obecnie o prawie 500 mld dolarów wyższy niż założyciela Google'a Larry'ego Page'a, który zajmuje drugie miejsce na liście najbogatszych ludzi na świecie (264 mld dolarów). Podium zamyka szef Amazona Jeff Bezos z majątkiem szacowanym na 250 mld dolarów.

Najnowsze rankingi wskazują na rekordową liczbę miliarderów (ponad 3000) i rosnące sumy majątków. Najwięcej z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Indiach.

Czytaj też:

Kłótnia Muska z Trumpem. Prezydent USA chce się pozbyć Tesli