Koniec 800 plus, 13. i 14. emerytury? Zaskakująca propozycja w Sejmie

Do sejmowej Komisji ds. Petycji wpłynęła propozycja zakładająca likwidację podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu w portfelach wszystkich pracujących miałoby zostać więcej pieniędzy. To jednak nie wszystko.

Autorzy petycji chcą likwidacji 800 plus oraz 13. i 14. emerytury, a także ulg podatkowych. "Wpływy z podatku PIT w 2024 r. wyniosły ok. 97,6 mld zł. Łączny koszt programów 800 plus (ok. 70 mld zł), 13. emerytury (ok. 13 mld zł) i 14. emerytury (ok. 14 mld zł) wyniósł ok. 97 mld zł. Dochody z PIT są niemal równe wydatkom na te trzy świadczenia" – wskazano w obywatelskim projekcie.

Dziennik "Fakt" wyliczył na podstawie prognoz przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent, że w wyniku likwidacji "trzynastki" i "czternastki" emeryci mogą stracić nawet 3,2 tys. zł rocznie.

"Większe dochody netto dla wszystkich obywateli". Petycja w Sejmie

Autorzy petycji argumentują, że program Rodzina 800 plus nie doprowadził do wzrostu dzietności, co było jednym z jego głównych celów. "Jest to de facto program socjalny bez progów dochodowych, co kłóci się z definicji z ideą wsparcia socjalnego z budżetu państwa. 13. i 14. emerytura w praktyce stały się stałym dodatkiem, obciążającym budżet, z ograniczonym wpływem na poprawę sytuacji materialnej części emerytów" – przekonują.

"Zniesienie podatku PIT byłoby rozwiązaniem powszechnym, z którego skorzystaliby wszyscy podatnicy, w tym emeryci i osoby pracujące wychowujące dzieci. System podatkowy stałby się prostszy, bardziej przejrzysty i sprawiedliwy" – podkreślono.

Projektodawca reformy wymienia jeszcze kilka potencjalnych korzyści: większe dochody netto dla wszystkich obywateli, bez względu na sytuację rodzinną; uproszczenie systemu podatkowego; zmniejszenie biurokracji i kosztów administracyjnych.

O losie petycji zdecydują posłowie zasiadający w Komisji ds. Petycji. Parlamentarzyści ocenią, czy skierować projekt do dalszych prac, czy go odrzucić.

