Koniec z 800 plus na pierwsze dziecko? Była wicepremier: Byłabym skłonna postawić taką tezę

Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i minister rozwoju, a obecnie wiceprezes Instytutu Sobieskiego była gościem RMF FM. Została zapytana, czy w związku z tym, że w Polsce rodzi się za mało dzieci, świadczenie 800 plus powinno być przyznawane dopiero od drugiego dziecka.

– Ja taką odważną tezę byłabym skłonna dziś postawić, oczywiście z pewnymi widełkami socjalnymi w przypadku pierwszego dziecka – odparła była poseł PiS, podkreślając, że warto byłoby rozpocząć debatę w tej sprawie. Jednocześnie zaznaczyła, że nie tylko kwestie finansowe stoją za tym, że w Polsce rodzi się mało dzieci. – Znacznie bogatsze społeczeństwa od nas oferują dzisiaj znacznie wyższe środki na dzieci. Tam dzietność powinna być dużo wyższa, a wcale tak nie jest – zauważyła, podając przykłady Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii.

Ile wydano na program 800 plus?

Świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach programu "Rodzina 500 plus" od 1 stycznia 2024 r. zostało podniesione do 800 zł miesięcznie na dziecko i od tej pory jest wypłacane w ramach programu "Rodzina 800 plus". Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od wysokości dochodu na osobę uzyskiwanego w rodzinie.

W 2024 r. wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 66,19 mld zł. Miesięcznie średnio wypłacano 6,8 mln świadczeń.

Podatek wojenny zamiast 800 plus?

Członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki stwierdził, że potrzebny jest podatek wojenny oraz czasowe zawieszenie świadczeń socjalnych, w tym 800 plus. O ten pomysł pytany był Andrzej Domański. – Pieniądze z 800 plus to pieniądze, które należą się polskim rodzinom. Na zbrojenia mamy setki miliardów złotych – oznajmił minister finansów i gospodarki.

Polityk zapewnił, że rząd nie planuje wprowadzać podatku wojennego. – Dyskusje na temat 800 plus toczą się wśród publicystów, głos zabierają również, jak widać, członkowie RPP – podkreślił.

