ZUS zakończył wypłaty 14. emerytury

14. emerytura to wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę świadczenie, które miało poprawić sytuację finansową seniorów. Zakład podsumował wypłatę dodatkowej, 14. emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zakończono przelewy i przekazy pocztowe z tytułu dodatkowego rocznego świadczenia. Dodatkowe środki trafiły do 6,5 mln emerytów i rencistów.

– Aby je otrzymać, odbiorcy nie muszą składać dodatkowych wniosków ani wypełniać formularzy, bo ZUS przyzna, wyliczy i wypłaci czternastą emeryturę z urzędu. W tym roku kwota świadczenia wyniosła 1878,91 zł brutto, czyli około 98 zł więcej niż w 2024 roku. Tak jak w przypadku trzynastej emerytury, czternastka jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. – mówi Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS:

Pełną kwotę brutto świadczenia otrzymały osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Przy przekroczeniu, obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Wypłata nie była realizowana, jeśli po obliczeniach kwota czternastki spadła poniżej 50 zł brutto. Oznacza to, że nie otrzymały jej osoby pobierające emeryturę lub rentę powyżej 4728,91 zł brutto.

ZUS podkreśla, że pod koniec września dodatkowe świadczenie trafi również do osób pobierających świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny.

Całość wypłat w ramach czternastej emerytury w 2025 roku przekroczyła 7,6 mld zł netto.

Emeryci zawiedzeni decyzją rządu

Warto wiedzieć, że rząd ma możliwość podwyższenia kwoty 14. emerytury w danym roku. Wystarczy do tego odpowiednia decyzja. Niestety w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie skorzystało z takiej możliwości. W czerwcu na rządowych stronach opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Obecnie ZUS obsługuje 6,361 mln emerytów, których łączna kwota ich świadczeń w kwietniu tego roku wyniosła 26,707 mld zł. W okresie od grudnia 2023 do grudnia 2024 liczba emerytów wzrosła o 100 tys. osób.

Czytaj też:

Emeryci wygrywają odszkodowania od ZUS. Wbrew ustawie podpisanej przez Nawrockiego