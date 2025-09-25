Wzrost świadczeń rodzinnych. Chodzi o miliardy złotych

Ze świadczeń tych miesięcznie korzystało średnio 1,3 mln beneficjentów (o 6 proc. mniej niż rok wcześniej), a przeciętnie w miesiącu wypłacano 2,6 mln świadczeń (o 10,8 proc. mniej niż rok wcześniej).

"Najwięcej środków, podobnie jak w 2023 r., przeznaczono na pomoc skierowaną do osób niepełnosprawnych, czyli na świadczenia opiekuńcze, które stanowiły 84,6 proc. ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na pomoc skierowaną do rodzin z dziećmi, czyli zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie i inne świadczenia rodzinne wypłacane ze środków własnych gmin, stanowiły 15,4 proc. ogólnej kwoty wydatków" – czytamy w komunikacie.

Tyle pieniędzy przeznaczono na pomoc dla Ukraińców

Od 12 marca 2022 r., tj. od momentu wejścia w życie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się na terytorium ich kraju działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny, są uprawnieni do korzystania z realizowanych przez gminy świadczeń rodzinnych. W 2024 r. na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przeznaczono 223,2 mln zł, co stanowiło 1,5 proc. ogólnej kwoty świadczeń rodzinnych. Było to o 13,1 mln zł (6,3 proc.) więcej niż przed rokiem. Przeciętnie miesięcznie wypłacano w tym celu 48,8 tys. świadczeń, podał również GUS.

W 2024 r. wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 1,1 mld zł, o 324,2 mln zł (23,3 proc.) mniej niż przed rokiem. Zasiłki rodzinne miesięcznie pobierało średnio 341,4 tys. rodzin, czyli o 111,5 tys. (24,6 proc.) mniej niż w 2023 r. Wynika to z zamrożenia progów dochodowych i równoczesnego wzrostu wynagrodzeń (zwłaszcza płacy minimalnej), co sprawiło, że więcej rodzin przekraczało kryteria dochodowe. Zasiłki rodzinne miesięcznie wypłacano średnio w 2024 r. na 783,6 tys. dzieci, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku 6-12 lat (313 tys. – 39,9 proc.). Odsetek dzieci w wieku poniżej 6 lat wyniósł 27,3 proc., dzieci w wieku 13-17 lat – 27,2 proc., a w wieku 18 lat i więcej, które pozostawały na utrzymaniu głównie z powodu nauki – 5,6 proc.

Ile wydano na program 800 plus?

Urząd przypomniał również, że świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach programu "Rodzina 500+" od 1 stycznia 2024 r. zostało podniesione do 800 zł miesięcznie na dziecko i od tej pory jest wypłacane w ramach programu "Rodzina 800+". Świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat, niezależnie od wysokości dochodu na osobę uzyskiwanego w rodzinie. W 2024 r. wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 66,19 mld zł, a miesięcznie średnio wypłacano 6,8 mln świadczeń.

Z kolei Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych z minimum trojgiem dzieci. Przysługuje ona niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie i wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do wielu dóbr i usług. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania m.in. ze zniżek na przejazdy kolejowe, darmowych wstępów do parków narodowych, niższych opłat paszportowych, a także zniżek na zakup żywności, ubrań, kosmetyków, książek czy paliwa. W 2024 r. Kartę Dużej Rodziny posiadało blisko 1,9 mln rodzin, podczas gdy rok wcześniej było ich niespełna 1,8 mln (wzrost o 5,6 proc.), zakończono.

Czytaj też:

Emeryci wygrywają odszkodowania od ZUS. Wbrew ustawie podpisanej przez NawrockiegoCzytaj też:

Tyle wynosi przeciętna emerytura w Polsce. ZUS odsłonił karty