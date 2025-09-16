Tyle wynosi przeciętna emerytura w Polsce. ZUS odsłonił karty

ZUS podzielił się wynikami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) za pierwsze półrocze 2025 r. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w całym pierwszym półroczu wyniósł 83,4 proc., a w drugim kwartale osiągnął nawet poziom 84,9 proc. "Dynamiczny wzrost przychodów ze składek oraz stabilna sytuacja na rynku pracy pozwoliły na ograniczenie dotacji z budżetu państwa" – wskazano w komunikacie.

W okresie styczeń-czerwiec 2025 przychody ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły niemal 190 mld zł. To oznacza wzrost o 9,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Wpływy składek osiągnęły 185,7 mld zł, rosnąc o 7,9 proc. rok do roku. Kluczowym czynnikiem napędzającym ten trend jest utrzymujący się wzrost wynagrodzeń (przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 8,7 proc.).

Więcej pieniędzy dla emerytów

Koszty FUS w pierwszym półroczu 2025 r. wyniosły 223,6 mld zł, z czego 198 mld zł przeznaczono na emerytury i renty. To wzrost o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe wyniosło 3 986,91 zł brutto, notując wzrost o 9,1 proc.

Oznacza to, że przeciętny emeryt w Polsce otrzymuje świadczenie o około 680 zł niższe niż wynosi najniższa krajowa pensja w 2025 r. (4 666 zł brutto).

Miesięcznie ZUS wypłacał średnio 8 mln świadczeń emerytalno-rentowych, w tym 6,4 mln emerytur, 1,2 mln rent rodzinnych oraz 480,7 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy. Wydatki na pozostałe świadczenia wypłacone z FUS w pierwszym półroczu br. wyniosły 20,1 mld zł i były wyższe o 11,5 proc. od poniesionych w analogicznym okresie 2024 r.

"Stabilna sytuacja na rynku pracy oraz wysoki poziom wpływów ze składek pozwalają nam nie tylko na bieżącą realizację świadczeń, ale także na zmniejszenie zależności od dotacji budżetowych. To pokazuje, że system ubezpieczeń społecznych w Polsce działa efektywnie" – podkreślił prezes ZUS Zbigniew Derdziuk, cytowany w komunikacie.

