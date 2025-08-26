Tyle kosztowało polski budżet leczenie Ukraińców. Podano kwotę

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w poniedziałek nowelę ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. – Po 3,5 roku sytuacja, także w zakresie polskich finansów publicznych i emocji politycznej, emocji społecznej, zasadniczo się zmieniła. Prawo, które było zaproponowane 3,5 roku temu, dzisiaj powinno zostać skorygowane – mówił. Podkreślił jednak, że tak się nie stało.

Karol Nawrocki ocenił, że podobnie jest z ochroną zdrowia. – Jeśli spojrzymy na ochronę zdrowia i zobaczymy pewną preferencję Ukraińców względem Polaków i ochronę zdrowia, która przysługuje Ukraińcom, niezależnie od tego, czy podejmują się pracy i czy odprowadzają składkę zdrowotną czy nie, to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Na to także nie ma mojej zgody – zaznaczył.

Dostęp do ochrony zdrowia tylko dla pracujących Ukraińców

W poniedziałek do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy zakładający m.in dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce.

Ile polski budżet kosztowało leczenie Ukraińców?

W uzasadnieniu do prezydenckiego weta wyliczono, ilu Ukraińców skorzystało z polskiej opieki zdrowotnej i ile kosztowało to budżet państwa.

Od lutego 2022 roku do końca września 2024 roku ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjenci z Ukrainy skorzystali w następujący sposób:

ponad 1,1 mln w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej;

514 tys. w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

457 tys. w ramach leczenia szpitalnego;

21 tys. zostało objętych opieką psychiatryczną (stacjonarną i ambulatoryjną);

wykonano 77 tys. szczepień u dzieci.

Podkreślono, że "pacjenci z Ukrainy mają zapewniony szczególnie łatwy dostęp do opieki onkologicznej – korzystają z leczenia, w tym leczenia szpitalnego". "Ze świadczeń onkologii klinicznej skorzystało blisko 7 tys. pacjentów z Ukrainy, a ze świadczeń z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej – ponad tysiąc dzieci" – dodano.

Zwrócono uwagę, że "łącznie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych skorzystało 1,3 mln uchodźców". "Całkowity koszt tego leczenia wyniósł 4,3 mld zł" – dodano w uzasadnieniu weta.

