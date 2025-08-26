Ukraińcy reagują na weto Nawrockiego. Pilne konsultacje

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował między innymi tym, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Jednocześnie weto oznacza, że kończy się bezpłatna opieka zdrowotna dla wszystkich uchodźców, także tych, którzy nie odprowadzają w naszym kraju składek.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski stwierdził, iż oznacza to, że "wyłącza swoją decyzją internet Ukrainie" oraz, że "to koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie".

Decyzja Nawrockiego jest komentowana na Ukrainie. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy poinformowało państwowy ukraiński portal Suspilne News, że obecnie są prowadzone konsultacje z państwem polskim na temat opłat za korzystanie ze starlinków na Ukrainie.

Jak przekazał polski wicepremier, wsparcie dla Ukrainy w zakresie łączności ze starlinków obowiązuje jedynie do końca września. Jeżeli przepisy nie zostaną zmienione, niezniszczone starlinki mają zostać przekazane Polsce.

Szef Związku Ukraińców krytykuje Nawrockiego

Szef Związku Ukraińców w Polsce jest oburzony zawetowaniem przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. – Dla mnie optymalnym rozwiązaniem jest podjęcie ogólnonarodowej debaty na temat modelu polskiego patriotyzmu. Modelem polskiego patriotyzmu nie może być wymachiwanie flagą, ewentualnie krzyżem, ale debata o tym, co jest, co służy Polsce w długiej perspektywie dzisiaj i na przyszłość – przekonywał działacz.

Skórka stwierdził, że weto prezydenta jest wyrazem odejścia od "modelu naszego patriotyzmu". – Nie może być polskim patriotą człowiek, który realizuje rosyjskie cele w Polsce. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której w Ukrainie patrzy się na Polskę jako na kraj, który jest krajem wobec którego nie można mieć zaufania. Nie można ufać – dodał.

Czytaj też:

Minister rolnictwa o wecie prezydenta: Można zatęsknić za DudąCzytaj też:

"To wygląda jak katastrofa". Co czeka Ukraińców po wecie Nawrockiego?